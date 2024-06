‘La casa de los famosos’: Karen Sevillano anuncia gira de ‘Las chismosas de confianza’ con La Segura

Karen Sevillano confiesa que ha dormido poco en las últimas horas, desde que se conoció que fue la ganadora de la primera temporada del reality de RCN y VIx, La casa de los famosos Colombia. Una producción que desde febrero pasado ‘obligó' a varias celebridades del país a convivir en un mismo lugar, bajo las lentes de medio centenar de cámaras que no se perdieron ni un solo detalle de su día a día.

En diálogo con Roberto Velásquez —presentador de La casa de los famosos para VIx— la influencer, que se ha hecho popular por frases como “hombre no es gente ni familia de uno” o “cada quien con su cada cual”, se mostró sorprendida por su triunfo y, especialmente, por la acogida que su elección ha tenido dentro del público.

Contó que lo primero que hizo al saberse ganadora fue hablar con su familia, con la que no había podido contactarse en las últimas semanas, producto del ‘encierro’ dentro de la casa: “Hablé con mi papá, mi mamá, mis hermanos. Y después me puse a celebrar con mis papillentes’ y mi novio (Neider García) este triunfo”, aseguró la creadora de contenido.

Visiblemente emocionada, Karen aseguró: “Estoy nacional y quiero estar internacional, vamos para encima, ya muerto el perro, se acabó la rabia (...) Un reality más, un reality menos y si es internacional ‘to much better’. Tengo una propuesta por ahí, pero la estoy penando muy bien porque esto está encima, yo necesito salir de aquí, necesito terapia psicológica, yo salí con problemas”, expresó la vallecaucana.

En ese sentido, la caleña confesó que hoy más que nunca valora el concepto de libertad: “Sé que para mucha gente, la libertad es poder salir a la calle, pero la libertad no se resume en eso, es querer hablar con alguien y poderlo hacer. Poder comer lo que a uno le gusta. Sentarse frente al televisor y ver lo que uno quiere. Escuchar música, la que uno quiere. Cantar. Tenemos muy reducido el concepto de libertad y dentro de la casa supe en realidad lo que era no tenerla”.

Además, durante la rueda de prensa de este martes la influencer vallecaucana reveló una gran noticia para sus miles de seguidores en redes sociales: “Después del triunfo, hablamos con ‘La Segu’ (La Segura) y se viene gira de ‘Las chismosas de confianza’”, reveló Karen, aunque por ahora no entregó muchos detalles sobre cuándo comenzaría.

Karen confesó que la expresión chismosas de confianza nació al recordar que “una chica en redes sociales hace marketing y ella dice que esta es tu asesora de marketing, no cualquiera, la oficial. Entonces, a raíz de eso, saqué que esta es tu chismosa, pero no cualquiera, la de confianza y esa sección nació aquí, no antes”.