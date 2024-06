Carla Giraldo publicó las fotos más esperadas de ‘La casa de los famosos‘; muestran cómo terminó su relación con Cristina Hurtado

Y agregó: “Pero cada una a lo suyo y punto. No hay relación. No nos tomamos un café, no somos amigas. Cero, nulo, cero, cero, cero. Somos personas diferentes, cada una con su personalidad, con su vida y sus creencias”.

No obstante, en diálogo con Cristina Estupiñán en su pódcast Sinceramente Cris, la presentadora habló de su ayuda espiritual como la mejor forma de manejar la situación difícil con su colega: “Soy una mujer que cree mucho en Dios, lo nombro mucho, lo incluyo en mi familia, hace parte de mi vida, sin Él no soy nadie. Con decirte que yo cuando estaba en las situaciones difíciles, en ese momento estaba en constante oración y oraba por Carla Giraldo también”, dijo.

“Voy a buscar a Carla, voy a hablar con ella porque de verdad es muy tonto, es que no hay nada de fondo, han sido cosas tan mundanas que no se debía darle tanta trascendencia. Josse es mi todo, mi bastón, mi consejero y justo en esos días le hablé de la situación y le dije: ‘Estoy mamada de esto, no me gustan las malas relaciones’”, detalló.