Karen Sevillano la tiene clara: reveló en qué gastará el millonario premio de ‘La casa de los famosos’

¿Quién fue el ganador de ‘La casa de los famosos Colombia’?

¿Cuánto dinero ganó en realidad Karen Sevillano en ‘La casa de los famosos’?

El premio de los millones se le entregó a la influencer vallecaucana en el after de VIX junto con todo su team papillente, quienes se mostraron muy emocionados por su victoria, la cual afirmó que tendría desde el domingo 11 de febrero, fecha en la que empezó el reality show.

Siendo así, Karen Sevillano realmente tendría en sus manos una suma de $320 millones de pesos , más lo acordado por los 128 días de permanencia que tuvo en la casa, cifra de la que aún no se tiene conocimiento.

¿En qué gastará Karen Sevillano su premio?

Como todo ex participante del reality show , Karen Sevillano tuvo su paso por el programa matutino del Canal RCN, Buen día Colombia, y allí la presentadora Violeta Bergonzi le preguntó por el dinero que recibió y en qué pensaba gastarlo.

¿Qué dijo Karen Sevillano al ganar ‘La casa de los famosos’?

“Gané, no puede ser. Colombia, Panamá y Latinoamérica, no sé qué decir, me siento muy nerviosa. Gracias a todo mi equipo papillente que brincó con emoción allá afuera y a todas las personas que votaron hoy (el lunes)”, dijo la influencer.