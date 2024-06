¿Se volteó? Julián Trujillo llenó de halagos a Karen Sevillano tras salir del reality: “Me gusta mucho más”

¿Qué dijo Julián Trujillo de Karen Sevillano luego de terminar La casa de los famosos Colombia?

“Yo siempre he dicho y le he admirado a Karen Sevillano que es una mujer berraca echada para adelante, muy inteligente. Yo creo que con eso me quedo de Karen, no me quedo con lo anterior porque a ver, voy a ser muy sincero y les voy a decir, empecé a ver todo lo que ella decía de mí en los confesionarios al principio y me quedé en shock, soy un ser humano y me dolió”, dijo Julián.