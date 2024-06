Karen Sevillano: la caleña que fue modelo webcam y se hizo influencer para darle una casa a su mamá; “ser niña negra no es fácil”

La noche del pasado 17 de junio, los vecinos de La Primavera, un populoso sector del oriente de Cali, se reunieron en una cancha del barrio para no perderse la final del reality de RCN La casa de los famosos, en el que había concursado, durante los últimos cuatro meses, una de sus hijas más ilustres: la creadora de contenido Karen Sevillano.

Cerca de mil personas, devotas seguidoras de los Papillentes, el equipo del que formaba parte la influencer dentro del programa, se dieron cita para apoyar en la distancia a Sevillano, que había llegado a la gran final junto al actor bogotano Julián Trujillo, el artista panameño Miguel Melfi y otro caleño, el actor Sebastián González.

Cuando la presentadora Cristina Hurtado anunció al ganador, quienes se encontraban en la cancha estallaron en júbilo. Hubo gritos, pitos y hasta lágrimas. Además de una rumba a punta de salsa choke y reguetón que se extendió hasta el día siguiente. Como si en lugar de la final de un programa de televisión, se hubiera conocido un triunfo del Cali o del América.

Karen Sevillano nació en Cali, proviene de una familia del Pacífico y suma en sus redes más de 6 millones de seguidores. | Foto: Cortesía Canal RCN

Total, Karen desde niña ha recorrido las calles de La Primavera, un barrio que medio siglo atrás comenzó como una invasión de familias que en su mayoría provenían del Pacífico y se instalaron en la capital del Valle buscando tiempos mejores.

Sería en ese sector donde Karen conocería el racismo. El peso de ser una “niña negra alrededor de personas ignorantes, eso no es fácil”, dice la ganadora de La casa de los famosos, que se llevó el premio gordo de 400 millones de pesos.

Karen recuerda que vivía con sus padres y hermanos en condiciones económicas difíciles. “Nos trataban muy mal, nos echaban de todos lados, nos humillaban. Yo sé en realidad lo que es no tener nada”, relata la caleña, que dice que aprendió a encontrar refugio en su tía Dulce, quien la ayudaba a lidiar con las situaciones de matoneo a las que se enfrentaba. Precisamente, la muerte de ese familiar ha sido uno de los golpes más dolorosos en su vida.

“¿Videos, yo?”

Fue en este mismo barrio donde Karen descubrió también un talento que no sabía que tenía: crear videos que se hacían virales. La ‘culpa’ es de sus amigos, que la motivaron a grabar las mismas historias que ella les contaba espontáneamente y que a todos hacía estallar de la risa.

En un comienzo la idea no le sonó mucho. Después aceptó, sin saber que se convertiría en una de las creadoras de contenido más populares del país. La influencer, de 28 años, comenzó trabajando como modelo webcam antes de darse a conocer en plataformas como TikTok e Instagram, con videos cortos inspirados en lo que más tenía a la mano: momentos de su vida cotidiana o conversaciones que sostenía con amigos, los cuales narraba con humor y un particular tono de voz que ya los colombianos reconocen después del reality. Era el año 2019.

Gran cantidad de personas que apoyaban a la caleña Karen Sevillano, se reunieron para ver la final de la ‘La casa de los famosos Colombia’, en pantalla grande, un sector de Cali. 📺🥳



Con mucha emoción celebraron su triunfo. #LacasadelosfamososCol pic.twitter.com/oZvC90YXO5 — Entérate Cali - Noticias Cali (@EnterateCali) June 18, 2024

Contenidos que, con el tiempo, fueron sumando seguidores y han llegado a ser replicados por figuras del entretenimiento como Greeicy Rendón, Valentina Lizcano y Martina La Peligrosa. “De las primeras mujeres influyentes que lo hicieron estuvieron Lina Tejeiro, después siguieron actrices. Hasta Gabriela Tafur. Quedé asombrada. No podía creer que lo que yo hacía le interesara a tanta gente”, cuenta Karen en SEMANA.

Solo en Instagram, Sevillano suma actualmente cerca de 3 millones de seguidores. En TikTok llega a los 3,5 millones de usuarios.

Todos ellos han adoptado como propios dichos de Karen como “deben dejar el zorrismo y las perridades”, “hombre no es gente, ni familia de uno” o “cada quien con su cada cual”. Frases que “se me han ido saliendo porque tengo la boca muy suelta”, confiesa la caleña.

Karen Sevillano ganadora de La casa de los famosos Colombia | Foto: Foto: Captura de pantalla / La casa de los famosos Colombia

Sería en plena pandemia que llegó un antes y un después en su carrera. Su popularidad como influencer comenzó con un video en el que les hacía un llamado de atención a los hombres infieles y les advertía que iba a “echar al agua” a los que le coquetearan en mensajes privados.

El video se hizo viral cuando la actriz Lina Tejeiro, que por esos días atravesaba una crisis sentimental, lo replicó en sus redes. Karen comenzaría desde entonces su camino a la fama.

Después, durante la cuarentena, sus videos se hicieron cada vez más virales. “En mi tiempo libre me ponía a hablar de la cotidianidad, de cosas por las que en el momento me estaban molestando y así era el video, pero no era algo planeado, ni con libretos, todo superespontáneo”, cuenta.

Karen cree que la popularidad de su contenido se debe a que trata “temas que nos abarcan a todas las mujeres. En mi entorno de amigas y de mis primas, por ejemplo, pasa mucho. Siempre las veo cogiendo lucha con los hombres. A mi alrededor hay alguien que está sufriendo, la engañaron, le mintieron, la dejaron, dan mucha lidia los hombres”.

Esa espontaneidad no solo le fue dejando seguidores, sino también dinero en la cuenta. Con lo que le dejaba su trabajo como creadora de contenidos, Karen pudo ayudarle económicamente a Marina, su mamá, quien llegó a Cali desde Barbacoas, Nariño, en medio de la pobreza en los años ochenta.

Hoy ya cuenta con una casa propia gracias a su hija y está terminando de cursar el bachillerato, un sueño que había aplazado en medio de las carencias. “Ella nos crio a mis hermanas y a mí limpiando casas. Vendía revistas y arroz de leche. Mi mamá ha hecho de todo, por eso nunca me he acostado sin comer. Mi mamá jamás dejaba que a mis hermanas o a mí nos faltara un cuaderno o un lápiz para estudiar. Mi mamá nos compraba las cosas como fuera, se metía en cadenas, en deudas, lo que hiciera falta”, cuenta Karen.

Para la caleña, crecer en medio de esas carencias la hizo una mujer fuerte. “Toca, no hay otro camino. Cuando uno crece en medio de pocas cosas, valora mucho lo poco que se tiene”, asegura Karen, que dice tener como referentes en su oficio a El Mindo, otro popular influenciador caleño, quien le ha dado varios consejos a lo largo de los años. Y también La Segura, influencer con quien fortaleció su amistad dentro del reality y junto a quien creó ‘Las chismosas de confianza’ un espacio que ambas sueñan que trascienda de la casa estudio de un canal televisión a distintos escenarios del país.

Y aunque antes de La casa de los famosos, para muchos el nombre de Karen Sevillano no resultaba familiar, no era la primera vez que participaba en televisión. Antes del programa de RCN y la plataforma Vix, pasó por el concurso Duro contra el mundo, participó en otro reality, LOL: Last One Laughing Colombia, de la plataforma Prime Video, donde concursó junto a Ómar Murillo, El Mindo, Hassam y otros humoristas. Llegó a la final, que perdió con el experimentado Don Jediondo. También se dejó tentar por el cine y participó en la película Una amante de infarto.

Este año se animó a participar en La casa de los famosos, que por primera vez se hacía en el país, y desde su llegada se caracterizó por su imponente personalidad y su sonoro tono de voz. En el programa lideró los equipos Papilla y Papillentes y sus controversias con otros concursantes como Martha Isabel Bolaños, Ómar Murillo y Julián Trujillo formaron parte de su participación.