Julián Trujillo no se calló y contó sorpresa que lo dejó triste tras salir de ‘La casa de los famosos’

Esperaba recibir un premio tras ocupar el segundo lugar en La casa de los famosos

Confesó que se siente satisfecho con la decisión del público

“La decisión del público es lo más importante, siempre lo dije en todos los confesionarios, el público es el participante más importante. Incluso, alguna vez dije una palabra que me parecía importante y que era dura, pero para generar consciencia y es ‘yo hago caso’ porque la decisión no es de nosotros (...) A mí me llamaron a competir y me llamaron para mostrar mi personalidad y lo que yo soy y eso es lo que hice”.