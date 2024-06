La razón por la que Karen Sevillano tuvo que cancelar monumental evento en Cali, luego de ‘La casa de los famosos Colombia’

“Hola chicos. Estamos emocionados de invitarlos a nuestro evento, donde los queremos ver luciendo su camisa naranja favorita. Además de disfrutar de actividades divertidas. No se olviden de los premios que los esperan. Prepárense chicos, los esperamos. No Falten ”, expresó Karen en su momento.

“Resulta que yo quería hacer un evento en el que yo pudiera compartir con todos ustedes, pero me dijeron que tenía que sacar unos permisos en la alcaldía y la gobernación que yo no sabía. Como yo vi que el lunes todo el mundo se reunió, pues no, mami, eso no es así de sencillo, yo no sabía que se necesitaba tanto papeleo para reunirnos en una cancha”, expresó sobre los motivos de la cancelación del evento.