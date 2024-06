¿Ya le pagaron? Karen Sevillano reveló qué pasó con el millonario premio de ‘La casa de los famosos’

“ A mí esa plata no me la han pagado. (...) Un contador que salga a dar las explicaciones me vienen quedando como $130 millones de pesos , porque yo me quedé debiendo unos quesos y unas panelas, y uno tiene que pagar”, fue la respuesta de Karen Sevillano.

“Cuando yo salí de ‘La Casa’ yo tuve un ataque de ansiedad, tenía ‘tembleque’. El cuerpo me temblaba horrible, yo no sabía la razón. (...) No dormí, no comí, me sentía nerviosa. (...) La primera vez que maneje, en vez de hundir el freno, hundí el acelerador, me choqué con un muchacho, pero no fue nada grave, le dañe la pata del carro. (...) Volver a la realidad no es fácil, me siento agotada, mi cuerpo no ha recuperado el cansancio con el que yo venía de allá”, expresó la creadora de contenido en las historias de su perfil de Instagram.