Maratón de amor: las películas y series de Netflix perfectas para ver en el mes de febrero

A pocos días de la celebración de San Valentín, compartimos una lista de películas y series perfectas para esta fecha.

Redacción Cultura
5 de febrero de 2026, 11:57 p. m.
'Bridgerton', de Netflix
'Bridgerton', de Netflix Foto: LIAM DANIEL/NETFLIX

Febrero llegó con su aire romántico y el Día de San Valentín a la vuelta de la esquina; por eso, este es el mes ideal para hacer maratón de películas y series románticas y dejarse llevar por historias de pasión, risas y desamores.

El catálogo de Netflix brilla este mes con títulos disponibles que combinan comedias, romances intensos y dramas con toques latinos, perfectos para maratones en pareja o con amigas. Estas son 10 opciones ideales para disfrutar de un maratón lleno de romance.

To All the Boys: Always and Forever, 2021

YouTube video 2jPdejek5QA thumbnail

Película dirigida por Michael Fimognari, dura 1 hora y 49 minutos y protagoniza a Lana Condor como Lara Jean Covey junto a Janel Parrish.

En esta tercera parte de la trilogía, la joven enfrenta el dilema de elegir entre su novio de siempre y un nuevo amor justo antes de la universidad. Con cartas de amor perdidas y decisiones del corazón, es el romance adolescente que hace suspirar con sus escenas tiernas y realistas.

Purple Hearts, 2022

YouTube video WTLgg8oRSBE thumbnail

Bajo la dirección de Elizabeth Allen Rosenbaum esta película dura 2 horas y 2 minutos con Sofia Carson y Nicholas Galitzine como protagonistas. Una aspirante a cantante acepta un matrimonio falso con un marine por necesidad económica, pero lo que empieza como un arreglo se convierte en amor verdadero. Su mezcla de música country y química ardiente la ha hecho un éxito rotundo en Latinoamérica.

Brasil, a la conquista de Hollywood: claves de una racha notable de películas aspirantes al Óscar

The Knight Before Christmas, 2019

YouTube video -JtwROpSVWc thumbnail

Dirigida por Monika Mitchell, es una comedia romántica de 1 hora y 32 minutos starring Vanessa Hudgens y Josh Whitehouse. Una profesora moderna rescata a un caballero medieval varado en el presente, y entre armaduras y smartphones florece un romance anacrónico lleno de humor y encanto. Ideal para febrero por su fantasía juguetona y finales felices garantizados.

Always Be My Maybe, 2019

YouTube video iHBcWHY9lN4 thumbnail

Dirigida por Nahnatchka Khan, ofrece 1 hora y 41 minutos de comedia con Ali Wong y Randall Park como amigos de la infancia que se reencuentran: ella es una chef exitosa, él un pizzero humilde, y un viejo crush revive con un cameo inolvidable de Keanu Reeves. Captura ese amor de segunda oportunidad tan latino, con chistes que resuenan en cualquier barrio de Bogotá.

‘Hamnet’, de Chloé Zhao: el vacío del duelo, la catarsis que dio vida a ‘Hamlet’ y el poder de las historias

Bridgerton, temporada 1, 2020

YouTube video AdBweWvuG68 thumbnail

Creada por Chris Van Dusen con episodios dirigidos por Julie Anne Robinson, suma 8 capítulos de alrededor de 60 minutos cada uno. Regé-Jean Page y Phoebe Dynevor brillan en esta historia de época sobre Daphne Bridgerton y un duque esquivo en la alta sociedad londinense de 1813. Bailes opulentos, escándalos y pasión contenida la convierten en un guilty pleasure adictivo.

Virgin River, temporada 1, 2019

YouTube video DMNjH5MlQXc thumbnail

Dirigida por Sue Tenney, cuenta con 10 episodios de 45 minutos. Alexandra Breckenridge interpreta a Mel Monroe, una enfermera que llega a un pueblo remoto buscando amor y encuentra secretos, un bombero atractivo y curación emocional. Sus paisajes idílicos y tramas de segundas oportunidades la hacen perfecta para maratones románticos prolongados.

Love is Blind, temporada 6, 2024

YouTube video 1HyQncDWokg thumbnail

Reality creado por Chris Coelen, ofrece 12 episodios de unos 50 minutos. Solteros se proponen matrimonio sin verse la cara, saliendo de pods románticos para probar si el amor sobrevive la realidad. Sus giros dramáticos y confesiones pasionales han conquistado a los colombianos por su espejo de relaciones modernas.

A través de mi ventana, 2022

YouTube video E9god6TR8L4 thumbnail

Dirigida por Marcos Evžen Pieha, dura 1 hora y 49 minutos con Julio Peña y Clara Galle. Raquel, una chica obsesionada con su vecino rico y prohibido, arriesga todo por un amor tóxico pero magnético. Basada en el boom literario de Ariana Godoy, su intensidad adolescente y acento español la han hecho furor en Colombia.

El fin de una era en HBO: confirman cuántas temporadas tendrá ‘House of the Dragon’

Emily in Paris, temporada 1, 2020

YouTube video lptctjAT-Mk thumbnail

Creada por Darren Star y con dirección de Andrew Fleming en varios episodios, tiene 10 capítulos de 30 minutos. Lily Collins da vida a Emily, una marketera americana en París que conquista el mundo de la moda y varios corazones con su frescura yanqui. Ligera, a la moda y llena de triángulos amorosos, es el pick para sesiones cortas y divertidas.

Luna de miel en familia, 2022

YouTube video 9BGOJD-1eiQ thumbnail

Dirigida por Frank Coraci, es una comedia romántica estadounidense de 1 hora y 57 minutos protagonizada por Drew Barrymore y Adam Sandler. Después de una desastrosa cita a ciegas, Lauren, madre divorciada, y Jim, padre viudo, juran no volver a verse, pero el destino los reúne de nuevo cuando ambos terminan, junto con sus hijos, en el mismo resort de safari en Sudáfrica, obligados a compartir una “luna de miel” familiar que ninguno planeó.

Entre actividades en el hotel, malentendidos y momentos tiernos con los niños, la aversión inicial se convierte en atracción y la película explora, con humor y emoción, cómo dos familias rotas pueden empezar a mezclarse y sanar juntas.

Noticias Destacadas