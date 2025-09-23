La lotería de Cundinamarca transforma vidas con salud, dignidad y responsabilidad social

En el 2024, la Lotería de Cundinamarca destinó a la salud de los colombianos 18 mil millones de pesos. De estos, 16 mil fueron para los cundinamarqueses. Estos recursos van directo a los hospitales, atención médica y apoyo básico para quienes más lo necesitan, gracias al régimen subsidiado.

Al adquirir un billete, los colombianos no solo buscan oportunidades para obtener un premio. Contribuyen a un modelo solidario, donde el mecanismo del juego de lotería se convierte en una fuente de financiamiento para la salud pública. Se transforma en una causa colectiva de esperanza, una muestra de que en cada apuesta hay algo más: responsabilidad, inclusión y compromiso.

Ese mismo compromiso lo proyecta la Lotería con su fuerza de ventas, porque cada lotero representa a una familia colombiana que tiene derecho a contar con acceso a servicios médicos, cuidados y protección social. En 2024, 2.500 loteros se reunieron en diferentes encuentros en todo el país donde la entidad tuvo la posibilidad de escuchar, compartir y fortalecer la relación y reconocer el esfuerzo de quienes diariamente ofrecen sus productos al público.