Cinco tendencias que definirán el rumbo de la economía colombiana en 2026

El entorno internacional exigirá mayor adaptación de empresas y gobiernos para sostener el crecimiento.

Redacción Economía
5 de febrero de 2026, 3:45 p. m.
El panorama económico de Colombia para 2026 estará atravesado por un entorno internacional más volátil, exigente y selectivo, pero también por oportunidades estratégicas para atraer inversión y fortalecer el tejido empresarial.

Así lo dejan ver las principales discusiones globales que se dieron en la más reciente reunión del Foro Económico Mundial, en Davos, donde quedó claro que la incertidumbre dejó de ser coyuntural para convertirse en una condición permanente.

En ese contexto, Colombia aparece como un mercado con potencial para posicionarse mejor en América Latina si logra leer con precisión los cambios del entorno global y actuar con agilidad.

Proyecciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) estiman que la economía colombiana podría crecer alrededor de 2,8 % en 2026, una cifra que refleja resiliencia, aunque también evidencia la necesidad de consolidar fuentes de crecimiento más sólidas.

A partir de este escenario, Kapital identificó cinco grandes tendencias que marcarán el desempeño económico del país durante el próximo año, basadas en su experiencia regional y en el acompañamiento a más de 1.300 pequeñas y medianas empresas en Colombia.

La primera tendencia es la volatilidad como nueva constante económica. Tensiones geopolíticas, ajustes en política monetaria y reconfiguraciones en las cadenas de suministro seguirán generando escenarios cambiantes.

En lugar de intentar aislarse, el reto para economías como la colombiana será anticiparse y convertir esa volatilidad en una ventaja competitiva

En segundo lugar está la atracción de inversión en un mundo más selectivo. La inversión extranjera será cada vez más estratégica y menos dispersa.

Para captar capital, Colombia deberá ofrecer estabilidad institucional, reglas claras y proyectos bien estructurados que respondan a una visión de largo plazo.

Colombia enfrenta un 2026 marcado por cambios en comercio, inversión y percepción país. Foto: Adobe Stock

La tercera tendencia apunta a la reconfiguración del comercio internacional. Los cambios en tratados, bloques económicos y flujos comerciales abren espacios para que países como Colombia se posicionen como socios confiables y plataformas de acceso a mercados estratégicos, en un momento en el que América Latina busca mayor protagonismo en las cadenas de valor globales.

El cuarto eje es el financiamiento como habilitador del crecimiento empresarial. El acceso a capital seguirá siendo clave, especialmente para pymes y empresas en expansión. Modelos financieros ágiles, con mayor trazabilidad y procesos simplificados, serán determinantes para sostener el crecimiento en un entorno desafiante.

Finalmente, la quinta tendencia se relaciona con la confianza y la narrativa país. Más allá de los indicadores macroeconómicos, la percepción internacional sobre Colombia será decisiva.

Mostrar al país como un mercado resiliente, con talento, innovación y oportunidades sostenibles será fundamental para atraer inversión y fortalecer su posicionamiento global.

El desafío para Colombia no será evitar la incertidumbre, sino aprender a navegarla con criterio, fortaleciendo la confianza, habilitando a sus empresas y convirtiendo un entorno complejo en una plataforma para crecer.

