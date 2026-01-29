Por medio de su cuenta personal de X, el presidente de la República, Gustavo Petro, realizó un agudo análisis del panorama económico del país, a propósito de que el Congreso tumbó la reforma tributaria y este declaró la emergencia económica.

En el extenso mensaje, el mandatario colombiano habló sobre una “crisis real de la economía”, explicando las razones por las cuales se puede presentar esa situación.

“Está equivocada la Contraloría. Primero porque los fondos de ahorro pensional jamás debieron salir del país sin el consentimiento en inversiones que la Contraloría debería ayudar a investigar”, expresó el mandatario colombiano.

Además, indicó: “Segundo, porque dada la actitud del Banco de la República, las comisiones económicas del Congreso y el magistrado ponente de la Corte Constitucional, al impedir nuevos ingresos al presupuesto originados en los megarricos, nos lleva a una crisis de deuda que puede, de manera inminente, convertirse en crisis financiera, que es la antesala de la crisis real de la economía”.

“Para afrontarla hay que estimular la inversión productiva, y traer la financiación de la inversión productiva al país es fundamental. No traerla se llama suicidio en las actuales circunstancias. Que ¿en qué se va a invertir, dice la Contraloría, el ahorro de los trabajadores?”, aseguró el mandatario colombiano.

También avanzó en su análisis: “Pues siendo ahorro de largo plazo, la inversión debe ser de largo plazo y sustentar el incremento permanente de la productividad real del trabajo. Solo el incremento permanente de la productividad sustenta el pago de la deuda y el pago de las pensiones”.

“En este caso el pago de la deuda no se debe sustentar con el ahorro de los trabajadores ni de fundas, maldito el que lo haga, sino que al reducir los pagos del Gobierno a Colpensiones, disminuye sustancialmente el déficit primario, y ese es el gran daño que ha hecho el magistrado Ibáñez reteniendo en sus manos la ejecución de una ley dos veces aprobada. Es inversión de largo plazo, no pago de deuda, lo que se debe hacer”, insistió Petro.

Finalmente, manifestó: “¿Qué inversiones de largo plazo?: fibra óptica e infraestructura de alta capacidad de computación, ferrocarriles eléctricos modernos, aunque ya están en factibilidad, hay que abrirlos a inversiones privadas en asociación con el Estado, pero bajo control estatal, y agua potable y sostenibilidad del agua”.

“Inversiones en industrialización del café y vehículos eléctricos. Inversiones en oro que desde el principio debieron hacer los fondos privados, en oro nacional y oro del mundo”, finalizó el jefe de Estado.