Laura Sarabia pide a la Fiscalía que llame a declarar al presidente Gustavo Petro en medio del escándalo de la salud

La embajadora en Reino Unido hizo la petición al ente de investigación a través de su abogada, Lina Sandoval.

Redacción Semana
29 de enero de 2026, 8:54 p. m.
Laura Sarabia y Gustavo Petro.
Laura Sarabia y Gustavo Petro. Foto: Cortesía Cancillería

La exministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, pidió a la Fiscalía que llame a declarar al presidente Gustavo Petro en medio de la investigación que se adelanta por el escándalo del sector salud. La solicitud llegó a través de una comunicación escrita de su defensora, Lina Sandoval.

“Hemos reiterado a la Fiscalía la práctica de actividades investigativas en el proceso por desinformación contra Laura Sarabia. Entregamos conversaciones digitales que acreditan que no tuvo injerencia en la designación de interventores en salud. Seguiremos aportando pruebas”, dijo la abogada.

Entre el material solicitado por la abogada de Sarabia está la declaración juramentada de Gustavo Petro con el siguiente propósito: “Se indague sobre la persona que le suministró de manera falsa la información relacionada con la designación de interventores. Este punto resulta relevante, pues dentro del presente radicado se han identificado patrones de desinformación impulsados en contra de mi representada, entre ellos, los relacionados con el sector salud”.

No solo se pidió citar al jefe de Estado, sino también analizar una serie de conversaciones de WhatsApp y las grabaciones de las cámaras de seguridad del Palacio de Nariño, aledañas al despacho de Petro, el 30 de octubre de 2024. Ese día, de acuerdo con la versión de la abogada, fue crucial para entender el escándalo que tiene lugar por esta temporada.

Laura Sarabia, hoy embajadora en el Reino Unido, fue la mano derecha del presidente Gustavo Petro en el comienzo del Gobierno.
Laura Sarabia. Foto: PRESIDENCIA

Así lo aclaró en la misiva que dirigió a la Fiscalía: “En dicha fecha ingresaron los señores Luis Carlos Leal, Guillermo Alfonso Jaramillo y otros (al despacho presidencial). Ellos fueron convocados para explicar el origen de las hojas de vida de los interventores”.

La defensora de la exministra, hoy embajadora ante Reino Unido, recordó que el 5 de agosto de 2024 su clienta emitió una circular con el siguiente mensaje: “Sarabia instruyó expresamente que ninguna persona estaba autorizada para transmitir instrucciones en su nombre. En todo caso, cualquier directriz debía ser previamente constatada”.

Esta no es la primera vez que Sarabia hace estas peticiones. La abogada mencionó que el 26 de febrero y el 10 de marzo de 2025 solicitó lo mismo a la Fiscalía.

Ella concluyó que la embajadora está dispuesta a ampliar su versión en el marco de las investigaciones: “Solicito se sirva indicar fecha para continuar con la declaración de mi representada dentro del radicado de la referencia”.

Noticias Destacadas