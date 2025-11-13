El valor de conversar sin pantallas: una iniciativa busca reconectar a las familias colombianas

En tiempos dominados por la hiperconexión digital, las conversaciones presenciales se han convertido en una necesidad para preservar la salud emocional. De acuerdo con la Asociación Americana de Psicología (APA) y la Escuela de Salud Pública de Harvard, el diálogo cara a cara fortalece el bienestar, mejora el descanso y disminuye el riesgo de depresión. Hablar sin pantallas de por medio es, según los expertos, una forma de reconstruir vínculos y recuperar la conexión humana.

En Colombia, donde más del 98 % de los hogares posee al menos dos teléfonos móviles activos —según cifras del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones—, las interacciones digitales han transformado la dinámica familiar. Un estudio de la Universidad Minuto de Dios (Uniminuto) advierte que el uso constante del celular interrumpe el diálogo presencial y debilita los lazos afectivos, una tendencia que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) observa también a nivel global.

Ante este panorama, la marca de chocolate Corona lanzó la iniciativa “Conéctate con los que más quieres”, que busca incentivar espacios de conversación auténtica. “Un chocolate Corona para un colombiano representa tradición, recuerdos, nostalgia, lazos familiares, conexión con lo que importa y una oportunidad para reconectarnos con los que más queremos”, expresó Mauricio Madrid, jefe de Mercadeo de Bebidas Colombia.

La propuesta incluye cápsulas de pódcast donde más de 1.500 familias podrán grabar conversaciones significativas y tarjetas con preguntas diseñadas para promover el diálogo. “Queríamos dar un regalo de Navidad inolvidable... detenerse unos minutos para compartir lo que a veces se queda sin decir”, señaló Amalia Uribe, coordinadora de Chocolates de Mesa.