Empresario

El empresario que salió en defensa de soñar en grande

Cavelier recordó que ningún proyecto exitoso nace sin riesgos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Javier Andrés Pineda Rangel

13 de enero de 2026, 10:11 p. m.
El caso de Crepes & Waffles abrió un debate sobre cómo se juzga al emprendimiento en Colombia.
El caso de Crepes & Waffles abrió un debate sobre cómo se juzga al emprendimiento en Colombia. Foto: alqueria

La reflexión de un destacado empresario colombiano generó eco en redes y entre la comunidad de líderes de negocio del país.

Carlos Enrique Cavelier, presidente de la reconocida empresa de lácteos Alquería, se pronunció sobre las discusiones recientes que rodean a la cadena de restaurantes Crepes & Waffles, al emplear la situación como un llamado más amplio a la confianza y a la ejecución de ideas en el entorno empresarial nacional.

Cavelier, quien representa la tercera generación familiar al frente de Alquería, ha sido llamado por algunos como “coordinador de sueños”, un término que él mismo ha utilizado para describir su enfoque de liderazgo.

Marketing de influencia redefine su medición ante el aumento de la inversión en 2026

En sus palabras, la verdadera dificultad para las compañías no está en la ausencia de ideas, sino en la falta de convicción para creer en ellas y materializarlas, incluso cuando esas ideas parecen inciertas al inicio.

Macroeconomía

Haleon apuesta por Latinoamérica con liderazgo colombiano

Macroeconomía

19 exministros y viceministros alertaron por la situación financiera del sistema de salud; estas son las causas

Macroeconomía

Dólar se desploma en Colombia y pisa el rango de los $3.600: así se movió el 13 de enero

Macroeconomía

Consejo Gremial envía carta a la Corte Constitucional pidiendo suspensión provisional de la emergencia económica

Macroeconomía

¿Por qué más de 132.000 estudiantes no recibieron su pago y qué promete ahora el Gobierno?

Macroeconomía

¿Cuándo se debe afiliar a empleadas domésticas a seguridad social completa? Esto dice la ley

Macroeconomía

Adiós al desalojo inmediato: lo que deben saber los propietarios e inquilinos desde ahora

Empresas

Crepes & Waffles se pronunció por situación que viven en sus restaurantes: “Estamos obligados”

Finanzas

Crepes y Waffles abrió vacantes de empleo en Medellín, conózcalas aquí

Empresas

Crepes & Waffles hizo un descubrimiento milenario en Cajamarca, Tolima. ¿Cómo llegó a eso?

Al citar el caso de Crepes & Waffles, una marca que nació como un pequeño emprendimiento y se convirtió en un ícono del sector gastronómico colombiano. Cavelier buscó ilustrar que iniciativas aparentemente simples pueden transformarse en éxitos nacionales.

La cadena, fundada por estudiantes universitarios, pasó de ser un proyecto modesto a una empresa con decenas de restaurantes y presencia amplia en el país, lo que para él evidencia que no solo basta concebir una idea, sino ejecutarla con constancia y valentía.

La trayectoria de Alquería también alimenta sus argumentos. La compañía atravesó tiempos difíciles, incluso acogiendo la Ley de Quiebras 550 en 1998, un momento que marcó un antes y un después en su gestión.

Gigante automotriz se suma al Grupo Volkswagen y cierra negocio para llevar la “conducción manos libres” a otro nivel

Cavelier recuerda que cuando no se podía pagar nómina y la empresa estaba al borde del colapso, sirvió como lección de resiliencia: no se trata de evitar caerse, sino de aprender a levantarse.

El mensaje apuntó a crear un entorno más favorable para emprender.
El mensaje apuntó a crear un entorno más favorable para emprender. Foto: León Darío Peláez

Para Cavelier, la innovación y el emprendimiento son pilares fundamentales para la competitividad en Colombia. En sus comunicaciones públicas y columnas, ha advertido que el país requiere un entorno donde las ideas se apoyen y se implementen, sin miedo al riesgo ni a la crítica fácil.

Este llamado va más allá de Crepes & Waffles; apunta a toda la comunidad empresarial y a los jóvenes emprendedores que enfrentan el reto de transformar sus proyectos en realidades concretas.

Salida confirmada en Atlético Nacional: delantero se va para Europa y conservan el 30 %

El empresario también destacó la importancia de otros ámbitos, como la educación, como motor de desarrollo y complemento de la innovación.

Según datos de la Fundación Alquería Cavelier, más de 146.000 estudiantes y 1.738 docentes han sido impactados por modelos de formación apoyados por la organización en regiones como Cundinamarca, lo que refleja un compromiso con la construcción de capacidades desde la base.

Más de Macroeconomía

Carlos Enrique Cavelier, coordinador de sueños de Alquería,

El empresario que salió en defensa de soñar en grande

.

Haleon apuesta por Latinoamérica con liderazgo colombiano

La entidad diseñó alternativas de pago que permiten cumplir los compromisos financieros de acuerdo con la situación de cada persona.

19 exministros y viceministros alertaron por la situación financiera del sistema de salud; estas son las causas

100 American Dollar bills over red bar graph background. Horizontal composition with copy space. Finance concept.

Dólar se desploma en Colombia y pisa el rango de los $3.600: así se movió el 13 de enero

GRAN FORO COLOMBIA 2025

Consejo Gremial envía carta a la Corte Constitucional pidiendo suspensión provisional de la emergencia económica

Dinero / Billetes Colombia

¿Por qué más de 132.000 estudiantes no recibieron su pago y qué promete ahora el Gobierno?

1

¿Cuándo se debe afiliar a empleadas domésticas a seguridad social completa? Esto dice la ley

Solo los contratos que cumplen un año o más sin ajuste podrán recibir el aumento autorizado a partir de noviembre.

Adiós al desalojo inmediato: lo que deben saber los propietarios e inquilinos desde ahora

aranceles EEUU Dólar

Dólar amaneció más barato este martes en Colombia: precio oficial del 13 de enero

Esta es la decisión de la SIC frente al incremento del mínimo

Gobierno Petro investigará a empresas que suban precios por el aumento del salario mínimo: sector de construcción afectado

Noticias Destacadas