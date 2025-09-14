Suscribirse

Crepes & Waffles se pronunció por situación que viven en sus restaurantes: “estamos obligados”

La cadena, popular en Colombia, se refirió a una situación que se dio con uno de los comensales.

Redacción Semana
14 de septiembre de 2025, 10:07 p. m.
Crepes y Waffles es una de las cadenas de restaurantes más importantes del país. | Foto: http://www.cocinasemana.com/recetas/receta/crepes-nutella-bananos-fresas/23112

Crepes y Waffles es una de la cadena de restaurantes más grandes del país y que por décadas ha conquistado el paladar de los colombianos. El local ha contado con una amplia expansión, llegando cada vez a más ciudades en el país.

Su variada oferta gastronómica, además de los precios atractivos y el compromiso social con las mujeres ha cautivado el corazón de miles de nacionales. Sin embargo, con el paso del tiempo se ha tenido que adaptar a distintas dinámicas de los consumidores.

Las transacciones diarias deben estar siempre supervisadas para evitar fraudes internos.
Este restaurante es uno de los más afamados del país. | Foto: 123RF

Una de ellas es la de tener presencia de mascotas dentro del restaurante. Esta situación se ha vuelto cada vez más común, pues la mayoría de parejas ha buscado tener mascotas en lugar de hijos en sus hogares. Es por ello que muchos comercios se han volcado a las dinámicas ‘petfriendly’.

En el caso de Crepes & Waffles, este restaurante permite la entrada de mascotas solo si cumplen con un requisito. La cadena respondió a las peticiones de miles de usuarios que preguntan la razón por la que en algunos de los restaurantes no es permitido el ingreso de los peludos.

Una usuaria expresó que en la sede de Titán Plaza no le permitieron el tránsito de su mascota, pues solo lo permitían si contaba con un certificado de apoyo emocional.

Cubiertos en la mesa
Esto fue lo que dijo Crepes y Waffles. | Foto: Getty Images

Tras las inconformidades expresadas por muchos en redes sociales, RED+Noticias recibió la respuesta del restaurante sobre sus políticas, indicando que están alineadas con lo que exige la Secretaría de Salud y el Código de Policía.

“En Crepes & Waffles amamos las mascotas. Sabemos que hoy en día son parte fundamental de muchas familias y por eso nos duele no poder recibirlas siempre como quisiéramos. Sin embargo, hay una realidad que muchas veces se desconoce: como restaurante estamos obligados a cumplir las normas establecidas, que prohíben el ingreso de animales a establecimientos donde se manipulan alimentos.

Centro Comercial Chipichape y su nueva zona petfriendly. Foto Jorge Orozco.
Esto dijo sobre el ingreso de mascotas a las sucursales. | Foto: Jorge Orozco

Es por ello, que el restaurante solo está autorizado a dejar ingresar mascotas exclusivamente que cumplan la función de perros de asistencia, lazarillos o de apoyo emocional, que cuenten con el documento que lo certifique.

