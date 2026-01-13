Deportes

Salida confirmada en Atlético Nacional: delantero se va para Europa y conservan el 30 %

Negocio redondo para la dirigencia por un jugador que no entraba en los planes del cuerpo técnico de Diego Arias.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

13 de enero de 2026, 6:00 p. m.
Atlético Nacional sigue moviéndose en el mercado de fichajes para 2026
Atlético Nacional sigue moviéndose en el mercado de fichajes para 2026 Foto: Colprensa

Atlético Nacional le encontró nuevo club a uno de los jugadores que estaban en incógnita. El delantero Jayder Asprilla, figura con Real Cundinamarca en 2025, se va para Europa en los próximos días.

Y es que la renovación de Alfredo Morelos lo dejó sin espacio en el primer equipo. Nacional todavía cuenta con Dairon Asprilla y está buscando la llegada de otro delantero con experiencia en primera división.

Jayder Asprilla recibió ofertas por su espectacular temporada en el Torneo BetPlay y finalmente aceptó la opción de irse al Sheriff Tiraspol.

Aunque la sede de este equipo es en Transnitria, juega en la Superliga de Moldavia y se hizo conocido en el año 2021 por ganarle un partido al Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu.

Ahora la realidad es otra, pues Sheriff ha dejado de disputar los grandes torneos europeos y marcha en la tercera posición del campeonato con 20 puntos.

Bogotá. Noviembre 27 de 2025. Real Cundinamarca enfrenta a Cúcuta Deportivo, por encuentro válido del Torneo BetPlay 2025 en la final de ida, en el Estadio Metropolitano de Techo. (Colprensa - Cristian Bayona).
Jayder Asprilla, delantero de Atlético Nacional que destacó en Real Cundinamarca. Foto: Cristian Bayona

Los detalles del negocio

Según la periodista Pilar Velásquez, Jayder Asprilla se va por venta definitiva y Atlético Nacional conserva el 30 % de los derechos sobre una posible venta.

El delantero de 22 años nunca llegó a estar en una posición favorable para ser inscrito ante Dimayor. La dirigencia le estuvo buscando buenas opciones en el exterior y se decidió por el Sheriff que ya ha contado con jugadores colombianos en sus filas.

Esta venta abre la puerta para otro negocio que está pendiente. Nacional espera reubicar a Emilio Aristizabal, que volvió de su préstamo en Fortaleza y está en la misma situación de Jayder Asprilla.

En caso de no llegar una oferta por el delantero de la Selección Colombia Sub-20, lo dejarían como alternativa para Alfredo Morelos.

Los otros jugadores que están pendientes de definir su futuro en Atlético Nacional son Luis Marquínez, Andrés Salazar, Royer Caicedo y Luis Miguel Landázuri.

Cabe recordar que Dimayor redujo los cupos a 25 jugadores por equipo y eso ha provocado que se mueva el mercado de fichajes para reubicar a los canteranos que superan los veinte años de edad.

Este es un problema que no solo ha afectado las gestiones de Atlético Nacional, sino de la mayoría de clubes grandes en el fútbol profesional colombiano.

Los números de Jayder Asprilla

Jayder Asprilla se va para el fútbol europeo con la camiseta inflada por la temporada que firmó en Real Cundinamarca. Aunque no consiguieron el ascenso, el delantero marcó 26 goles en 49 partidos y elevó su valor de mercado a 650.000 euros.

En Atlético Nacional también alcanzó a jugar 25 partidos oficiales, la mayoría de ellos como suplente, y marcó un gol frente a Jaguares en el segundo semestre de 2023.

Esta será su segunda experiencia en el exterior, luego de haber probado suerte en el Tauro FC de Panamá en el año 2024.

Atlético Nacional sigue moviéndose en el mercado de fichajes para 2026.

