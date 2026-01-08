Gigante automotriz se suma al Grupo Volkswagen y cierra negocio para llevar la “conducción manos libres” a otro nivel

Según informó la compañía Mobileye, un fabricante de automóviles con sede en EE. UU., eligió el sistema Mobileye EyeQ 6H para impulsar futuros sistemas avanzados de asistencia al piloto con conducción manos libres en autopistas seleccionadas, y en millones de vehículos de todo el mundo.

Estos nuevos sistemas recopilan información que entregan las propias autopistas en tiempo real. Foto: Getty Images

Este acuerdo refleja la creciente demanda de los sistemas de ADAS de esta compañía a nivel mundial, al punto que ya estima la entrega futura de más de 19 millones de sistemas Surround basados ​​en EyeQ6H, incluidos 9 millones del nuevo fabricante de automóviles anunciado, además de los programas del Grupo Volkswagen comunicados en marzo de 2025.

El nuevo cliente ofrecerá Surround ADAS como equipamiento de serie en muchos modelos de gama alta y estándar en arquitecturas de vehículos definidas por software.

En comparación con los sistemas ADAS manos libres de primera generación, el enfoque de este nuevo producto reduce significativamente los costos y facilita la consolidación de las ECU ((Unidades de Control Electrónico) de los fabricantes de automóviles mediante la integración vertical de sistemas de software y múltiples funciones de conducción en un solo chip y una unidad de estas, característica clave para los vehículos definidos por software.

En vista de que los reguladores aumentan los requisitos de rendimiento de los sistemas de asistencias a la conducción a nivel mundial y la demanda de los clientes de conducción con manos libres va en aumento en los mercados desarrollados, la compañía espera que sus nuevos sistemas representen la próxima generación de ADAS convencionales y se conviertan en equipo estándar en muchos modelos europeos y estadounidenses en un futuro cercano.

“Esta selección de Mobileye Surround ADAS por parte de uno de los fabricantes de automóviles más importantes del mundo refleja la fuerza de nuestro enfoque para democratizar la seguridad y la tecnología”, afirmó el presidente y director ejecutivo de Mobileye, el profesor Amnon Shashua.

Estos nuevos sistemas incluyen múltiples cámaras y radares que suman hasta 11 sensores, integrando visión artificial, fusión de sensores y datos de conducción colaborativos REM. Foto: Getty Images

“Aprovechar el EyeQ6H como potente procesador central para ADAS permite un mejor rendimiento, más funciones y mayor flexibilidad para los fabricantes de automóviles y sus clientes, todo a un menor coste”, agregó el ejecutivo.

¿Cómo opera el nuevo sistema Surround ADAS?

Surround ADAS representa un conjunto de funciones de seguridad y comodidad definidas por software, diseñadas para su implementación en áreas y condiciones designadas, basándose en las dos décadas de experiencia de la compañía en seguridad y conducción automatizadas.

Al aprovechar los últimos avances en IA, un solo EyeQ6H puede procesar un conjunto de múltiples cámaras y radares que suman hasta 11 sensores, integrando visión artificial, fusión de sensores y datos de conducción colaborativos REM.

Mientras que un sistema convencional utiliza una cámara frontal de alta resolución, cuatro cámaras de estacionamiento en las esquinas y varios radares, la nueva tecnología permite una conducción manos libres y con la vista siempre presente en zonas designadas y condiciones de hasta 130 km/h (81 mph), con cambio de carril automático, asistencia para atascos en autopista y protección contra intrusiones.

De igual forma, el sistema también está diseñado para reforzar la seguridad con detección avanzada de ángulo muerto, asistencia para maniobras evasivas, mayor detección de peatones y monitorización del conductor integrada en el sistema EyeQ, junto con soluciones opcionales de estacionamiento automatizado.

Más de 8 millones de vehículos de 18 marcas y 50 modelos recopilan datos REM anonimizados a nivel mundial. Foto: Getty Images

Una clave para habilitar la conducción manos libres proviene de los datos REM de colaboración colectiva, con los que cuentan casi todas las autopistas y vías arteriales de Estados Unidos y Europa, y más del 90 % de las carreteras en mercados asiáticos clave.

Hasta la fecha, más de 8 millones de vehículos de 18 marcas y 50 modelos recopilan datos REM anonimizados a nivel mundial. La alta capacidad de procesamiento del EQ6H también está diseñada para permitir actualizaciones inalámbricas de futuras funciones, junto con sólidas protecciones de ciberseguridad.