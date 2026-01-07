Vehículos

En solo 1,8 segundos, el Nebula Next 01 es capaz de llegar a los 100 km/h: lo fabrica una empresa de aspiradoras

La presentación de este vehículo se hizo durante la feria CES 2026, el evento tecnológico más importante del mundo.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

7 de enero de 2026, 7:08 p. m.
Dreame, el fabricante de aspiradoras que fabricó el Nebula Next 01.
Dreame, el fabricante de aspiradoras que fabricó el Nebula Next 01. Foto: Tomadas de la cuenta en X @36krJ / API

En el marco del CES 2026, el evento de tecnología más importante del mundo, el fabricante de aspiradoras, Dreame, sorprendió al presentar los detalles del Nebula Next 01, uno de sus vehículos eléctricos que asombró a los asistentes a la feria que se desarrolla en Las Vegas, Estados Unidos.

Tarifas oficiales del Soat 2026 | Link con los precios definitivos para este año; conozca si el vendedor está autorizado
Dreame, el fabricante de aspiradoras que fabricó el Nebula Next 01.
Nebula Next 01contará con cuatro motores eléctricos independientes que le proporcionarán un torque de 23.000 Nm. Foto: Tomadas de la cuenta en X @36krJ / API

Al mismo tiempo, la compañía, que no fabrica autos convencionales, también develó dos prototipos, para completar un portafolio de tres hyperdeportivos.

El primero, el Nebula Next 01, hace parte de la serie Project Star, mientras que los otros dos pertenecen a la serie Kosmera, ambas igual de llamativas, no solo por sus diseños, sino por sus sistemas de propulsión y la tecnología que incorporarán.

¿Qué ofrece el Nebula Next 01?

Lo primero que hay que señalar es que este vehículo estará construido con elementos de acero y fibra de carbono MPa, según señalaron los expertos de IT Home.

Vehículos

Las marcas de carros que mejor marcan en la bolsa: las 10 primeras se venden en Colombia, ¿qué pasó con las firmas chinas?

Vehículos

Tarifas oficiales del Soat 2026 | Link con los precios definitivos para este año; conozca si el vendedor está autorizado

Vehículos

BYD ya no teme a Tesla: este es el nuevo rival de peso que ha puesto en la mira a la fabricante china; es socio de Mercedes-Benz

Vehículos

Cuál es es el BMW que sale en ‘Stranger Things’ y por qué es considerado como un icono en el mundo automovilístico

Vehículos

Movilidad en Bogotá para este miércoles, 7 de enero: así están las principales vías de la capital

Vehículos

La estrategia para disminuir multas por velocidad y evasión de SOAT: atentos al celular

Vehículos

Rota pico y placa en Cali este miércoles, 7 de enero de 2026: revise y evite comparendos

Vehículos

¿Qué significa que un carro sea GTI y por qué Volkswagen marcó la historia del automovilismo?

Vehículos

El carro deportivo que la posible primera jefa del Gobierno japonés se niega a abandonar: lo compró en 1991

Vehículos

Yangwang U9 Xtreme, el carro más rápido del mundo: eléctrico y lo fabrica marca que le va muy bien en Colombia

Otro de los datos llamativos de este superauto es que su chasis tendrá capacidad de rigidez torsional superior a 45.000 Nm/grado, lo cual significa que es capaz de resistir impactos sin deformarse, cualidad que también integran vehículos como el Porsche Taycan, cuya resistencia es de 42.000 Nm/grado.

Pese a estos atributos, que lo convierten en un carro con cualidades muy destacadas, lo que más asombró es que integrará cuatro motores eléctricos.

Las marcas de carros que mejor marcan en la bolsa: las 10 primeras se venden en Colombia, ¿qué pasó con las firmas chinas?
Dreame, el fabricante de aspiradoras que fabricó el Nebula Next 01.
Su diseño lo ha convertido en una de las principales atracciones de la CES 2026. Foto: Tomadas de la cuenta en X @36krJ / API

Según detallaron, cada uno tendrá una potencia máxima de 469 CV, lo que al final entrega una potencia combinada de 1.903 CV que lo convierte en uno de los hyperdeportivos de primer nivel, que logrará acelerar de 0-100 km/h en tan solo 1,8 segundos.

De igual forma, se ha conocido que tendrá un torque de casi 23.000 Nm y además contará con un modo Super Boost, lo que le permitirá tener un 30 % más de potencia.

En cuanto a su diseño, es realmente llamativo y su capó caído, junto a sus luces en forma de L, lo hacen lucir bastante imponente, algo que reafirma gracias a las llantas de seis radios y mordazas de color amarillo.

Su parte trasera también es un espectáculo; cuenta con luces que ocupan todo el ancho, un alerón de gran tamaño y un difusor de doble capa.

BYD ya no teme a Tesla: este es el nuevo rival de peso que ha puesto en la mira a la fabricante china; es socio de Mercedes-Benz
Dreame, el fabricante de aspiradoras que fabricó el Nebula Next 01.
Dreame Nebula Next 01 es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en solo 1,8 segundos Foto: Tomadas de la cuenta en X @36krJ / API

Sobre la fecha y modo de producción, es claro que no será un modelo que se fabrique en masa, por lo que habrá que esperar noticias sobre la puesta en marcha de este proyecto que se robó las miradas durante la CES 2026.

Sobre el desarrollo de vehículos, la compañía indicó que se prevé producir vehículos de nuevas energías en 2027 y posiblemente se podrá incorporar parte de la tecnología del prototipo Nebula Next 01 a los dos vehículos de la serie Kosmera.

Más de Vehículos

Dreame, el fabricante de aspiradoras que fabricó el Nebula Next 01.

En solo 1,8 segundos, el Nebula Next 01 es capaz de llegar a los 100 km/h: lo fabrica una empresa de aspiradoras

Estados Unidos busca prohibir la circulación de autos con hardware y software chino y ruso.

Las marcas de carros que mejor marcan en la bolsa: las 10 primeras se venden en Colombia, ¿qué pasó con las firmas chinas?

Las nuevas tarifas del SOAT fueron fijadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Tarifas oficiales del Soat 2026 | Link con los precios definitivos para este año; conozca si el vendedor está autorizado

Autoridades brasileñas frenaron la construcción de la planta de BYD en ese país por supuestas prácticas de esclavitud; contratista encargado de los empleados rechazó las acusaciones.

BYD ya no teme a Tesla: este es el nuevo rival de peso que ha puesto en la mira a la fabricante china; es socio de Mercedes-Benz

La popular serie de Netflix, Stranger Things , ha tenido como protagonista un famoso BMW 733i

Cuál es es el BMW que sale en ‘Stranger Things’ y por qué es considerado como un icono en el mundo automovilístico

Movilidad en Bogotá

Movilidad en Bogotá para este miércoles, 7 de enero: así están las principales vías de la capital

Pico y placa en Bogotá.

La estrategia para disminuir multas por velocidad y evasión de SOAT: atentos al celular

Rotación Pico y Placa.

Rota pico y placa en Cali este miércoles, 7 de enero de 2026: revise y evite comparendos

Movilidad en Bogotá en la primera semana de pico y placa todo el día puesto de control policía de tránsito Comparendo Bogotá enero 12 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina

Esto tendrá que pagar por patios y grúa en 2026, si le inmovilizan el carro: tarifa puso a sudar a muchos

Los precios de Licencia de conducción para carros y motos en 2026 subieron.

Subió el precio de las licencias de conducción para motos y carros en 2026: conozca los precios de este y otros trámites

Noticias Destacadas