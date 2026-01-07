En solo 1,8 segundos, el Nebula Next 01 es capaz de llegar a los 100 km/h: lo fabrica una empresa de aspiradoras

En el marco del CES 2026, el evento de tecnología más importante del mundo, el fabricante de aspiradoras, Dreame, sorprendió al presentar los detalles del Nebula Next 01, uno de sus vehículos eléctricos que asombró a los asistentes a la feria que se desarrolla en Las Vegas, Estados Unidos.

Tarifas oficiales del Soat 2026 | Link con los precios definitivos para este año; conozca si el vendedor está autorizado

Nebula Next 01contará con cuatro motores eléctricos independientes que le proporcionarán un torque de 23.000 Nm. Foto: Tomadas de la cuenta en X @36krJ / API

Al mismo tiempo, la compañía, que no fabrica autos convencionales, también develó dos prototipos, para completar un portafolio de tres hyperdeportivos.

El primero, el Nebula Next 01, hace parte de la serie Project Star, mientras que los otros dos pertenecen a la serie Kosmera, ambas igual de llamativas, no solo por sus diseños, sino por sus sistemas de propulsión y la tecnología que incorporarán.

¿Qué ofrece el Nebula Next 01?

Lo primero que hay que señalar es que este vehículo estará construido con elementos de acero y fibra de carbono MPa, según señalaron los expertos de IT Home.

Otro de los datos llamativos de este superauto es que su chasis tendrá capacidad de rigidez torsional superior a 45.000 Nm/grado, lo cual significa que es capaz de resistir impactos sin deformarse, cualidad que también integran vehículos como el Porsche Taycan, cuya resistencia es de 42.000 Nm/grado.

Pese a estos atributos, que lo convierten en un carro con cualidades muy destacadas, lo que más asombró es que integrará cuatro motores eléctricos.

Las marcas de carros que mejor marcan en la bolsa: las 10 primeras se venden en Colombia, ¿qué pasó con las firmas chinas?

Su diseño lo ha convertido en una de las principales atracciones de la CES 2026. Foto: Tomadas de la cuenta en X @36krJ / API

Según detallaron, cada uno tendrá una potencia máxima de 469 CV, lo que al final entrega una potencia combinada de 1.903 CV que lo convierte en uno de los hyperdeportivos de primer nivel, que logrará acelerar de 0-100 km/h en tan solo 1,8 segundos.

De igual forma, se ha conocido que tendrá un torque de casi 23.000 Nm y además contará con un modo Super Boost, lo que le permitirá tener un 30 % más de potencia.

En cuanto a su diseño, es realmente llamativo y su capó caído, junto a sus luces en forma de L, lo hacen lucir bastante imponente, algo que reafirma gracias a las llantas de seis radios y mordazas de color amarillo.

Su parte trasera también es un espectáculo; cuenta con luces que ocupan todo el ancho, un alerón de gran tamaño y un difusor de doble capa.

BYD ya no teme a Tesla: este es el nuevo rival de peso que ha puesto en la mira a la fabricante china; es socio de Mercedes-Benz

Dreame Nebula Next 01 es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en solo 1,8 segundos Foto: Tomadas de la cuenta en X @36krJ / API

Sobre la fecha y modo de producción, es claro que no será un modelo que se fabrique en masa, por lo que habrá que esperar noticias sobre la puesta en marcha de este proyecto que se robó las miradas durante la CES 2026.

Sobre el desarrollo de vehículos, la compañía indicó que se prevé producir vehículos de nuevas energías en 2027 y posiblemente se podrá incorporar parte de la tecnología del prototipo Nebula Next 01 a los dos vehículos de la serie Kosmera.