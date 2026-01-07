Vehículos

Las marcas de carros que mejor marcan en la bolsa: las 10 primeras se venden en Colombia, ¿qué pasó con las firmas chinas?

Dentro de las 50 primeras compañías de carros, 19 son chinas, lo que muestra una hegemonía de este país impulsado por la venta de vehículos electrificados.

Camilo Eduardo Castro Cetina

7 de enero de 2026, 5:46 p. m.
Son 19 las compañías chinas que aparecen dentro de las 50 con mejor cpitalizción bursátil.
El mercado automotriz tuvo un 2025 bastante animado por cuenta de diferentes acontecimientos que marcaron la industria a lo largo del año: desde las medidas arancelarias impuestas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hasta el auge de las marcas chinas que comenzaron a avanzar en mercados calve como el europeo y el latinoamericano.

Estados Unidos busca prohibir la circulación de autos con hardware y software chino y ruso.
19 marcas chinas aparecen dentro de las 50 primeras. Foto: Getty Images

En este contexto, más allá del número de vehículos vendido por cada uno de los fabricantes, ítem no menor que marca el presente de cada compañía, también es calve conocer la capitalización bursátil de cada una de las firmas, algo que deja ver si lo hecho en los concesionarios ha jugado a favor del valor de la marca.

Con corte al 31 de diciembre de 2025, los resultados en el top 5 compartidos por el medio chino CLS.com dejan ver cómo una firma norteamericana lidera el ranking y saca una ventaja importante a los demás fabricantes.

La lista es encabezada por Tesla, compañía de Elon Musk que durante 2025 vendió 1,64 millones de vehículos, lo deja ver que la caída en matrículas registrada en los últimos meses no ha golpeado tan duro el valor de la marca en bolsa.

Según las cifras, Toyota ocupó el segundo lugar, seguido por Xiaomi, BYD y General Motors, compañía que escaló un puesto frente a la clasificación de 2024.

Toyota, en Colombia, aclaró si los modelos Corolla Cross híbrido tienen la falla detectada en Estados Unidos.
<b>Clasificación 2025 </b><b>Cambio vs 2024 </b><b>Compañía </b> <b>Capitalización de mercado de 2025 (miles de millones de USD).</b><b>Capitalización de mercado de 2024 (miles de millones de USD).</b><b>Cambio de capitalización de mercado (miles de millones de USD).</b>
1Tesla1.495,691.296,35+199.34
2Toyota278,99262.69+16.30
3Xiaomi131,49112.01+19.48
4BYD130.23107.85+22.38
5+1General Motors77.4258.58+18.84
6+2Grupo Mercedes-Benz67,9653.63+14.33
7+2Grupo BMW66.7050.56+16.14
8−3Ferrari65.6176.83−11.22
9+1Grupo Volkswagen62.0247.11+14,91
10+3Maruti Suzuki India59.3944.16+15.23

*Fuente: cls.cn

Tras conocerse los resultados, el director de Xiaomi Lei Jun entregó una noticia que reforzó el valor de la marca, pues señaló que espera entregar 550.000 vehículos en 2026, lo que se suma a los 410.000 que ya entregó en 2025.

La capitalización en bolsa contrasta con las cifras obtenidas en ventas, pues BYD logró vender 4,602 millones de vehículos, de los cuales, 2,25 fueron electrificados, siendo la compañía que más unidades matriculó dentro de este segmento, superando a Tesla, firma que se quedó con 1,64 millones de vehículos.

Otro dato a destacar es que, en esta oportunidad, dentro de las 50 principales compañías de carros, aparecen 19 de origen chino, en contraste con las 21 que hubo en 2024. Dentro de estas compañías se encuentras Seres, GWM, Geely y Chery, todas con presencia en Colombia, y las cuales escalaron a los puestos 18, 20, 22 y 24, respectivamente.

El Xiaomi SU7 Nürburgring Limited Edition solo pondrá en carreteras 10 unidades en 2025.
Cabe destacar que a finales de 2025 hubo anuncios importantes que le permitieron a diferentes fabricantes lograr una mayor capitalización, pues demostraron desarrollos importantes en seguridad y conducción autónoma, alcanzando, algunas de ellas, el nivel 3, lo que mejora sustancialmente este tipo de tecnología.

