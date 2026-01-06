Vehículos

Reino Unido responde con récord en venta de carros eléctricos, mientras la UE flexibiliza prohibición a autos a combustión

El Reino Unido logró casi medio millón de vehículos eléctricos matriculados en 2025, cifra importante de cara al futuro de estos sistemas de movilidad.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

6 de enero de 2026, 3:41 p. m.
La venta de carros eléctricos en el Reino Unido sigue en aumento.
La venta de carros eléctricos en el Reino Unido sigue en aumento. Foto: Getty Images

Los vehículos totalmente eléctricos representaron en 2025 una cuarta parte de las ventas en Reino Unido, alcanzando un récord de casi medio millón de unidades, según cifras publicadas el martes por la industria automotriz británica.

Los nuevos carros de la Fórmula 1: los cambios extremos que tendrán los monoplazas; prometen más emoción y potencia para 2026
El propietario del vehículo eléctrico mostró que, tras doce meses de uso y con energía solar en casa.
Los vehículos electrificados representan casi la mitad de las ventas del año pasado. Foto: 123RF

En un país que está a la vanguardia de la eliminación progresiva de los automóviles de combustión, 473.340 vehículos eléctricos se vendieron el año pasado, lo que representa un aumento del 23,9%.

Estas cifras sitúan a Reino Unido como el segundo mercado europeo en volumen, subraya en un comunicado la SMMT (Sociedad de Fabricantes y Comerciantes de Vehículos), la principal asociación británica de la industria automotriz.

Si a esas cifras se añaden los coches híbridos, los vehículos electrificados representan casi la mitad de las ventas del año pasado.

Vehículos

Subió el precio de las licencias de conducción para motos y carros en 2026: conozca los precios de este y otros trámites

Vehículos

Sorpresa por los resultados en ventas de Toyota y Lexus en Estados Unidos

Vehículos

Los nuevos carros de la Fórmula 1: los cambios extremos que tendrán los monoplazas; prometen más emoción y potencia para 2026

Vehículos

Movilidad en Bogotá para este martes, 6 de enero: así operan las vías en la capital

Vehículos

Oficial | Estas son las nuevas tarifas de los buses intermunicipales desde y hacia Bogotá en 2026

Vehículos

Renault dio pistas de su primer lanzamiento de 2026: se inspiró en su legado y le apuntará a un “segmento superior”

Vehículos

Ojo con el nuevo pico y placa en Cali: así quedó la rotación para este martes, 6 de enero

Vehículos

BYD golpea a Tesla y se corona como la compañía líder en la venta de carros eléctricos en el mundo: ¿de cuánto fue la diferencia?

Macroeconomía

¿Qué viene para los carros eléctricos e híbridos en Colombia en 2026?

Vehículos

Los cinco desafíos que tendrá la industria automotriz en 2026: se vienen desarrollos y avances sorprendentes

Reino Unido se ha fijado el objetivo de prohibir la venta de vehículos nuevos de combustión en 2030 (2035 para los híbridos), lo que lo sitúa entre los países más ambiciosos en la materia.

La SMMT advierte en su comunicado que el “objetivo de ventas de cero emisiones” del país “exigirá el próximo año que (los vehículos totalmente eléctricos) representen uno de cada tres coches nuevos”.

En conjunto, en 2025 se matricularon 2,02 millones de vehículos en el país, lo que supone un aumento interanual del 3,5%.

Las ventas de coches diésel (-15,6%) y de gasolina (-8%) están, como era de esperar, a la baja.

El año estuvo marcado por el violento ciberataque de septiembre contra Jaguar Land Rover, que obligó al fabricante británico a suspender su producción durante un mes.

Debido a ello, sus ventas mundiales cayeron en el tercer trimestre (octubre a diciembre).

BYD golpea a Tesla y se corona como la compañía líder en la venta de carros eléctricos en el mundo: ¿de cuánto fue la diferencia?
una alternativa importante dentro del mercado; su cuidado demanda un poco más de cuidado frente a los autos a combustión.
Los caros eléctricos siguen siendo una alternativa importante dentro del mercado. Foto: Getty Images

Venta de carros a combustión centro del debate en Europa

Este resultado en el Reino Unido se conoce a días de que la Comisión Europea propusiera retirar el veto total a la comercialización de vehículos de combustión a partir de 2035 y permitir, en su lugar, una producción “limitada” de este tipo de automóviles hasta alcanzar un 10% de las emisiones de CO2 permitidas en 2021; una propuesta que atiende a la relajación de las normas pedida por parte de la industria y Alemania, pero desoye la llamada de España y Francia a mantener los objetivos pactados.

La oferta de Bruselas es un primer paso que debe ser aún negociado entre el Consejo y el Parlamento Europeo para ser adoptada en su forma definitiva y, según recalcan fuentes comunitarias, en todo caso ese margen deberá ser “compensado completamente” por los propios fabricantes con “créditos” obtenidos a partir del uso del llamado “acero verde” producido en la UE o de biocombustibles.

El Ejecutivo comunitario insiste en que se trata de una flexibilidad que no cuestiona el objetivo último de alcanzar la neutralidad climática a más tardar en 2050, por lo que los fabricantes deberán cumplir aún en 2035 un objetivo de reducción del 90 % de las emisiones vinculadas a los vehículos de combustión.

De este modo, argumenta Bruselas, el margen del 10 % permitirá que junto a la producción de vehículos eléctricos y de hidrógeno, sigan teniendo “papel importante” otros modelos como los híbridos enchufables, los vehículos con extensores de autonomía, los híbridos suaves y los vehículos con motor de combustión interna, como pedía la industria.

La supresión de la prohibición total en 2035 formar parte de un paquete más amplio de apoyo al automóvil que el vicepresidente de Prosperidad y Estrategia Industrial, el liberal Stéphane Séjourné, ha definido como un “salvavidas” para el sector en la Unión Europea.

También prevé flexibilidades para las camionetas, con una trayectoria revisada y un nuevo objetivo para 2030, y para los camiones, ha explicado el vicepresidente comunitario.

“Usamos todos los recursos a nuestro alcance: simplificación, flexibilidad, preferencia europea, apoyo específico e innovación”, señaló Séjourné, para quien el plan permitirá “restaurar el liderazgo” de la industria europea y liderar al mismo tiempo la transición climática global.

Otra de las medidas es la creación de una categoría específica de coches eléctricos pequeños y asequibles de producción europea, que se beneficiarán de una flexibilización de las normas y facilidades regulatorias.

El comisario económico, Valdis Dombrovskis, por su parte, ha avisado de que el sector automovilístico europeo está en una “encrucijada” y pedido actuar con celeridad para que esta industria sea “parte integral del futuro industrial de Europa, y no sólo parte de su patrimonio”.

La presencia de humo blanco puede alertar sobre posibles problemas con el motor del carro.
El sector automovilístico europeo está en una “encrucijada” y pedido actuar con celeridad Foto: Getty Images

Además, el Ejecutivo comunitario plantea una modificación específica de las normas sobre emisiones de CO2 para vehículos pesados con una flexibilidad que facilite el cumplimiento de los objetivos para 2030.

En cuanto a los vehículos corporativos, se establecen objetivos obligatorios a nivel de los Estados miembro para impulsar la selección de vehículos de cero emisiones y de bajas emisiones por parte de las grandes empresas.

Más de Vehículos

Los precios de Licencia de conducción para carros y motos en 2026 subieron.

Subió el precio de las licencias de conducción para motos y carros en 2026: conozca los precios de este y otros trámites

Great Wall Motors cambió de representantes en Colombia y ahora hace parte del grupo británico Inchcape, del cual hacen parte firmas como Mercedes-Benz, Jaguar-Land Rover, DFSK, Subaru, Hino, Seres y el portafolio de la chilena Derco que abarca a Suzuki, Citroën y DS.

Reino Unido responde con récord en venta de carros eléctricos, mientras la UE flexibiliza prohibición a autos a combustión

Toyota y Lexus lograron importantes resultados en ventas durante 2025 en Estados Unidos.

Sorpresa por los resultados en ventas de Toyota y Lexus en Estados Unidos

El piloto británico de McLaren, Lando Norris (derecha), y el piloto holandés de Red Bull Racing, Max Verstappen (izquierda), compiten durante el Gran Premio de Fórmula Uno de Las Vegas, en el circuito de Las Vegas Strip, en Las Vegas, Nevada, el 22 de noviembre de 2025. (Foto de Patrick T. Fallon / AFP)

Los nuevos carros de la Fórmula 1: los cambios extremos que tendrán los monoplazas; prometen más emoción y potencia para 2026

Las ventas de carros nuevos cayeron 43,7 por ciento en julio, y aunque la razón principal de la contracción no es el incremento en los costos de mover un vehículo, es algo que suma.

Movilidad en Bogotá para este martes, 6 de enero: así operan las vías en la capital

El País Denuncia: Vecinos denuncian vertimiento de desechos y lavado constante de buses intermunicipales en calles del norte de Cali

Oficial | Estas son las nuevas tarifas de los buses intermunicipales desde y hacia Bogotá en 2026

Renault Filante, el nombre del nuevo crossover de Renault

Renault dio pistas de su primer lanzamiento de 2026: se inspiró en su legado y le apuntará a un “segmento superior”

Rotación Pico y Placa.

Ojo con el nuevo pico y placa en Cali: así quedó la rotación para este martes, 6 de enero

Parquear una motocicleta en una pendiente es una tarea que requiere de cierta destreza.

Las motos más vendidas en diciembre de 2025: el sector superó el millón de unidades en el último año

comparendos

En esto quedaron las multas y comparendos para 2026: también subieron los servicios de grúa y patios

Noticias Destacadas