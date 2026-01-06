Sorpresa por los resultados en ventas de Toyota y Lexus en Estados Unidos

Toyota vendió más de 2,51 millones de vehículos en Estados Unidos en 2025 a través de su división en Norteamérica, lo que representa un aumento del volumen de entregas del 8% respecto al año 2024, según ha informado este lunes la compañía.

El 47 % de estas comercializaciones correspondieron a vehículos electrificados. Foto: Toyota / Getty / Montaje Semana

El 47% de estas comercializaciones correspondieron a vehículos electrificados, lo que representa aproximadamente unos 1,18 millones de unidades, un 17,6% más que en el año anterior.

Por marcas, la división Toyota registró ventas de 2.147.811 vehículos al cierre de 2025, lo que representa un aumento del 8,1% en volumen. Los vehículos electrificados fueron el 49% del total, unos 1,05 millones de unidades, un 19% más que en 2024. De esta forma, la marca ha logrado el cuarto mejor año de ventas de todos los tiempos y el mejor desde 2017.

De su lado, la división Lexus registró ventas de 370.260 vehículos al cierre de 2025, lo que representa un aumento del 7,1% en volumen y su mejor resultado de ventas anuales de su historia. En cuanto a los electrificados, estos representaron el 35,6% del total, lo que se traduce en 131.851 unidades, un 7,2% más en términos interanuales y su mejor cifra histórica.

En 2025 Toyota inauguró su primera planta de baterías en Estados Unidos en Carolina del Norte, con una inversión de casi 14.000 millones de dólares para crear hasta 5.100 empleos estadounidenses.

Asimismo, la compañía nipona ha invertido 912 millones de dólares en cinco plantas de fabricación, agregando 252 nuevos empleos, como parte de su compromiso de invertir 10.000 millones de dólares en Estados Unidos durante los próximos cinco años.

Lexus cerró su mejor año en ventas de la historia en Estados Unidos. Foto: Toyota

“Agradecemos la excelente respuesta de nuestros clientes de Toyota en 2025, lo que refleja nuestro firme compromiso con la asequibilidad y la variedad”, ha declarado Andrew Gilleland, vicepresidente sénior del Grupo de Operaciones Automotrices de Toyota Motor North America.

Contraste para Tesla: sus ventas cayeron

En contraste con los números logrados por Toyota, Tesla comunicó ventas inferiores a las esperadas en el cuarto trimestre de 2025, cediendo su posición como la mayor empresa de vehículos eléctricos del mundo en ventas anuales al gigante automotriz chino BYD.

La compañía estadounidense, propiedad del magnate Elon Musk, registró 418.227 entregas en los últimos tres meses del año, lo que eleva su cifra de ventas anuales a alrededor de 1,64 millones de vehículos eléctricos.

El jueves, BYD informó haber vendido 2,26 millones de vehículos eléctricos en 2025.

Según el consenso de FactSet, los analistas preveían que las ventas de Tesla en el último trimestre se desaceleraran menos, hasta unas 449.000 unidades.

Los expertos del sector han señalado que la demanda de vehículos eléctricos tardará en estabilizarse en Estados Unidos tras la eliminación del crédito fiscal de 7.500 dólares a finales de septiembre de 2025.

Tesla ya había experimentado dificultades en las ventas en mercados clave debido al apoyo político de Musk al presidente Donald Trump Foto: Catalina Olaya / Colprensa

Antes de esa medida, Tesla ya había experimentado dificultades en las ventas en mercados clave debido al apoyo político de Musk al presidente Donald Trump y a otros políticos de extrema derecha.

Tesla también se ha enfrentado a la creciente competencia de BYD y otras empresas chinas, así como de gigantes europeos.

El jueves, BYD, con sede en Shenzhen y que también produce automóviles híbridos, anunció ventas récord de vehículos eléctricos durante el año pasado.