Vehículos

Renault dio pistas de su primer lanzamiento de 2026: se inspiró en su legado y le apuntará a un “segmento superior”

La compañía seguirá desplegando los lanzamientos contemplados dentro de su hoja de ruta a 2027.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

5 de enero de 2026, 6:56 p. m.
El Renault Filante será presentado el próximo 13 de enero.
El Renault Filante será presentado el próximo 13 de enero. Foto: Renault

Renault recibió el año con un movimiento importante que deja claro cuál será la apuesta de la marca en esta nueva temporada en la que darán continuidad al ya conocido Game Plan 2027, el cual contempla diferentes lanzamiento con distintas tecnologías para posicionarse con mucha más fuerza dentro de un mercado cada vez más diverso.

Renault Filante, el nombre del nuevo crossover de Renault
Renault Filante, el nombre del nuevo crossover de Renault Foto: Renault

Bajo este contexto, la firma francesa reveló el nombre de su próximo lanzamiento: se trata del Renault Filante, un crossover distintivo y audaz que encarna la transformación global de la marca en un modelo de alta gama.

Con su diseño vanguardista y de marca, su habitáculo concebido para el bienestar de los ocupantes y el uso de tecnología de vanguardia, Filante encarna la visión disruptiva de Renault para el segmento E.

Este nuevo vehículo es un símbolo de la transformación global de Renault en un modelo de alta gama, y ​​su nombre evoca amplitud y capacidad de viaje.

Filante se fabricará en Busan y se comercializará inicialmente en Corea del Sur y su presentación oficial será el próximo 13 de enero.

Este vehículo de alta gama reforzará la ofensiva de productos de la marca más allá de Europa y es el quinto de los ocho proyectos de su International Game Plan 2027.

Reseña Renault Kardian, el nuevo carro de la marca francesa.
La firma francesa realizará el lanzamiento el próximo 13 de enero. Foto: Semana.com

Una reconexión con su pasado

Una vez más, Renault reconecta con su legado: para dar forma al vehículo que encabeza su gama fuera de Europa, la marca se inspiró en su Étoile Filante, un histórico monoplaza de inspiración aeronáutica, diseñado para batir récords de velocidad, presentado en 1956.

Su diseño elegante, sus señas de identidad vanguardistas y sus récords, incluyendo los 300 km/h en 1 km y 5 km, hicieron historia en la automoción. El nombre también evoca al Filante Record 2025, un prototipo que estableció un nuevo récord de eficiencia energética a finales del año pasado.

“Corea cuenta con una fortaleza excepcional en los segmentos D y E. Por eso es tan importante para Renault y Filante será el segundo modelo de nueva generación del International Game Plan 2027 diseñado en este país. Ilustra nuestra visión de un crossover distintivo y audaz, una expresión audaz de la expansión global de Renault hacia el segmento superior y representa a la perfección las raíces francesas de la marca", indicó Nicolás París, CEO Renault Korea.

La firma francesa quiere aumentar su presencia en Brasil.
La firma francesa confirmó que el lanzamiento se realizará en Corea. Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Por su parte, Sylvia dos Santos, Gerente de Nomenclatura del Departamento de Marketing Global de la marca, explicó por qué Renault eligió el nombre Filante.

“Semánticamente, Filante evoca inmediatamente estrellas fugaces, espacio exterior y viajes, todo lo cual refleja a la perfección el majestuoso diseño de nuestro vehículo”, dijo la alta ejecutiva de la marca del rombo.

