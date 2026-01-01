Los cinco desafíos que tendrá la industria automotriz en 2026: se vienen desarrollos y avances sorprendentes

La industria automotriz ha tenido avances tecnológicos y de desarrollos supremamente importantes en los últimos años; las nuevas tecnologías, la conectividad y la autonomía son algunos aspectos que, sin lugar a dudas, han asombrado a los consumidores y que, según los expertos, terminarán de consolidarse en 2026.

Los carros eléctricos seguirán teniendo una demanda importante durante 2026. Foto: 123RF

De igual forma, el movimiento que ha tenido el mercado y el surgimiento de China como potencia en la producción y exportación de vehículos eléctricos pone sobre la mesa un panorama mucho más justo para los fabricantes europeos, norteamericanos y japoneses.

De igual forma, el avance de algunas marcas del gigante asiático que han fortalecido su cadena de suministro y distribución dejando de depender de terceros para la fabricación y la distribución a nivel mundial, también será protagonista este nuevo año y servirá para impulsar aún más a estas marcas emergentes.

Más electrificación

El auge de la electrificación será impulsada por la masificación de las fábricas dedicadas a la producción de baterías. Se estima que más de 200 compañías dedicadas a este negocio comiencen a funcionar en todo el mundo durante 2026, facilitando el salto a la electrificación y permitiendo costos más económicos que terminarán favoreciendo al consumidor.

De igual forma, el apoyo de algunos gobiernos para fomentar el uso del carro eléctrico también impulsara este tipo de tecnologías durante 2026.

Otro aspecto importante en 2026 será el acceso a las tierras raras y a las materias primas para la fabricación de este tipo de autos, por lo que la distribución y el fácil acceso de las compañías a estos materiales será clave para garantizar los costos y seguir siendo competitivos.

Más software para los vehículos

El automóvil ha dejado de ser percibido como un elemento para moverse de un punto a otro y ahora es pensado como un dispositivo que además de transportar permite tener acceso a diferentes funciones.

La producción de baterías para carros eléctricos será uno de los negocios más poderosos el próximo año. Foto: BYD

Los Software-Defined Vehicles (SDV) redefinirán la industria, incorporando sistemas centralizados que permiten actualizaciones “Over-The-Air” (OTA) continuas, mejoran la ciberseguridad y habilitan nuevas experiencias digitales.

Además, la datos y conectividad vehicular se transformarán en fuentes de ingresos significativas para los fabricantes. Servicios como suscripciones, diagnósticos inteligentes, gestión de rutas y contenido en el auto impulsarán modelos de negocio que van más allá de la venta tradicional de vehículos.

Conectividad y movilidad como servicio (MaaS)

La conectividad total, que le permitan a los vehículos estar colgados permanentemente a redes en la nube y a otras infraestructuras inteligentes, será un elemento estándar en el parque automotor. Esta evolución permitirá servicios avanzados como comunicación vehículo-a-infraestructura (V2X), optimización del tráfico urbano y nuevas experiencias de usuario integradas.

Asimismo, los modelos de Movilidad como Servicio (MaaS) continuarán su expansión, promoviendo el uso compartido, suscripciones flexibles y opciones que combinan transporte público con vehículos autónomos o conectados. Este cambio apunta a reducir la dependencia del modelo tradicional de propiedad de vehículos.

Autonomía y conducción asistida avanzada

La conducción autónoma será una pieza clave en la transformación del sector en 2026. Empresas tecnológicas y automotrices competirán por liderar el despliegue de sistemas de conducción sin conductor (nivel 4/5) y servicios robotaxi en múltiples ciudades a nivel global.

Además, los sistemas de asistencia avanzada (ADAS) seguirán mejorando con sensores como LiDAR, radar y cámaras fusionadas, lo que potenciará la seguridad y reducirá los accidentes —una tendencia que, según proyecciones, tiene un crecimiento significativo en esta década.

Desafíos técnicos y la onda de la conectividad, han llevado a los fabricantes a eliminar algunas funciones poco usadas, como el AM. Foto: Getty Images

Transformación laboral y producción inteligente

La digitalización de las fábricas y el uso de IA, gemelos digitales y robótica avanzada revolucionarán los procesos de manufactura. Estas tecnologías permiten operaciones más eficientes, mantenimiento predictivo y producción de vehículos con menor desperdicio y mejor calidad.

Al mismo tiempo, la industria enfrentará una redefinición de roles laborales, con mayor demanda de talento en software, datos y electricidad automotriz, así como capacitación para trabajadores que se adapten a un entorno altamente automatizado.