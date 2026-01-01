Vehículos

Los cinco desafíos que tendrá la industria automotriz en 2026: se vienen desarrollos y avances sorprendentes

La industria automotriz viene sufriendo cambios importantes y actualizaciones constantes que en 2026 tendrán un año determinante.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

1 de enero de 2026, 12:05 p. m.
La industria de los carros prevé importantes desafíos para 2026.
La industria de los carros prevé importantes desafíos para 2026. Foto: Getty Images

La industria automotriz ha tenido avances tecnológicos y de desarrollos supremamente importantes en los últimos años; las nuevas tecnologías, la conectividad y la autonomía son algunos aspectos que, sin lugar a dudas, han asombrado a los consumidores y que, según los expertos, terminarán de consolidarse en 2026.

Tarifas del SOAT 2026 | Los nuevos precios del seguro para motos, carros y camionetas en Colombia
El propietario del vehículo eléctrico mostró que, tras doce meses de uso y con energía solar en casa.
Los carros eléctricos seguirán teniendo una demanda importante durante 2026. Foto: 123RF

De igual forma, el movimiento que ha tenido el mercado y el surgimiento de China como potencia en la producción y exportación de vehículos eléctricos pone sobre la mesa un panorama mucho más justo para los fabricantes europeos, norteamericanos y japoneses.

De igual forma, el avance de algunas marcas del gigante asiático que han fortalecido su cadena de suministro y distribución dejando de depender de terceros para la fabricación y la distribución a nivel mundial, también será protagonista este nuevo año y servirá para impulsar aún más a estas marcas emergentes.

Más electrificación

El auge de la electrificación será impulsada por la masificación de las fábricas dedicadas a la producción de baterías. Se estima que más de 200 compañías dedicadas a este negocio comiencen a funcionar en todo el mundo durante 2026, facilitando el salto a la electrificación y permitiendo costos más económicos que terminarán favoreciendo al consumidor.

Vehículos

Usuarios registran problemas con el pago del pico y placa solidario en Bogotá; la Secretaría de Movilidad responde

Vehículos

Pico y placa en Cali para este viernes, 2 de enero de 2026: ¿cuándo aplica la nueva rotación?

Vehículos

¿Qué pasa con la ciclovía este jueves festivo, primero de enero de 2026?

Vehículos

¿Habrá pico y placa en Bogotá este viernes, 2 de enero de 2026?: viajeros, atentos a decisión de la Alcaldía de Bogotá

Vehículos

Le caen duro a Tesla y Elon Musk por las promesas hechas que tampoco se cumplieron: lo superó marca china muy popular en Colombia

Vehículos

¿Qué pasa si no paga el peaje? A esto tiene derecho cuando transita por las vías del país

Vehículos

Movilidad en Bogotá: así fluye el tráfico en la noche de este 31 de diciembre

Vehículos

BYD vs. Tesla: ¿cómo acaban el año las compañías de carros eléctricos más poderosas del mundo? Conducción autónoma marcará el paso

Vehículos

Cuántas paradas y cada cuánto se deben hacer en un viaje por carretera: ojo si viaja con bebés, adultos mayores o mascotas

Vehículos

¿Qué es la urea y por qué es necesaria para los carros con motor diésel? Experto explicó qué dice la norma en Colombia

De igual forma, el apoyo de algunos gobiernos para fomentar el uso del carro eléctrico también impulsara este tipo de tecnologías durante 2026.

Otro aspecto importante en 2026 será el acceso a las tierras raras y a las materias primas para la fabricación de este tipo de autos, por lo que la distribución y el fácil acceso de las compañías a estos materiales será clave para garantizar los costos y seguir siendo competitivos.

Más software para los vehículos

El automóvil ha dejado de ser percibido como un elemento para moverse de un punto a otro y ahora es pensado como un dispositivo que además de transportar permite tener acceso a diferentes funciones.

BYD vs. Tesla: ¿cómo acaban el año las compañías de carros eléctricos más poderosas del mundo? Conducción autónoma marcará el paso
El piloto Marc Basseng condujo el hiperdeportivo en la pista de pruebas de Papenburg.
La producción de baterías para carros eléctricos será uno de los negocios más poderosos el próximo año. Foto: BYD

Los Software-Defined Vehicles (SDV) redefinirán la industria, incorporando sistemas centralizados que permiten actualizaciones “Over-The-Air” (OTA) continuas, mejoran la ciberseguridad y habilitan nuevas experiencias digitales.

Además, la datos y conectividad vehicular se transformarán en fuentes de ingresos significativas para los fabricantes. Servicios como suscripciones, diagnósticos inteligentes, gestión de rutas y contenido en el auto impulsarán modelos de negocio que van más allá de la venta tradicional de vehículos.

Conectividad y movilidad como servicio (MaaS)

La conectividad total, que le permitan a los vehículos estar colgados permanentemente a redes en la nube y a otras infraestructuras inteligentes, será un elemento estándar en el parque automotor. Esta evolución permitirá servicios avanzados como comunicación vehículo-a-infraestructura (V2X), optimización del tráfico urbano y nuevas experiencias de usuario integradas.

Asimismo, los modelos de Movilidad como Servicio (MaaS) continuarán su expansión, promoviendo el uso compartido, suscripciones flexibles y opciones que combinan transporte público con vehículos autónomos o conectados. Este cambio apunta a reducir la dependencia del modelo tradicional de propiedad de vehículos.

Autonomía y conducción asistida avanzada

La conducción autónoma será una pieza clave en la transformación del sector en 2026. Empresas tecnológicas y automotrices competirán por liderar el despliegue de sistemas de conducción sin conductor (nivel 4/5) y servicios robotaxi en múltiples ciudades a nivel global.

Además, los sistemas de asistencia avanzada (ADAS) seguirán mejorando con sensores como LiDAR, radar y cámaras fusionadas, lo que potenciará la seguridad y reducirá los accidentes —una tendencia que, según proyecciones, tiene un crecimiento significativo en esta década.

La cascarita que tiene penando a los que se antojaron de comprar un Tesla, lo reservaron y luego se arrepintieron
Los sistemas de entretenimiento han evolucionado para brindar mejores experiencias a los pilotos y conductores.
Desafíos técnicos y la onda de la conectividad, han llevado a los fabricantes a eliminar algunas funciones poco usadas, como el AM. Foto: Getty Images

Transformación laboral y producción inteligente

La digitalización de las fábricas y el uso de IA, gemelos digitales y robótica avanzada revolucionarán los procesos de manufactura. Estas tecnologías permiten operaciones más eficientes, mantenimiento predictivo y producción de vehículos con menor desperdicio y mejor calidad.

Al mismo tiempo, la industria enfrentará una redefinición de roles laborales, con mayor demanda de talento en software, datos y electricidad automotriz, así como capacitación para trabajadores que se adapten a un entorno altamente automatizado.

Más de Vehículos

Alemania planea modificar sus leyes para convertirse en el mayor espacio para la circulación de vehículos autónomos.

Los cinco desafíos que tendrá la industria automotriz en 2026: se vienen desarrollos y avances sorprendentes

No caiga en estafas, tenga presente la única plataforma para el pico y placa solidario.

Usuarios registran problemas con el pago del pico y placa solidario en Bogotá; la Secretaría de Movilidad responde

Operativos de control en el primer día del año con el nuevo pico y placa en Cali

Pico y placa en Cali para este viernes, 2 de enero de 2026: ¿cuándo aplica la nueva rotación?

Bogotá. Diciembre 11 de 2025. Se realiza una nueva jornada de ciclovía nocturna en la capital, con motivo de Navidad, la jornada va de las 6:00 PM y culminará a las 12:00 AM.

¿Qué pasa con la ciclovía este jueves festivo, primero de enero de 2026?

Tres destinos asequibles y encantadores, a pocas horas de Bogotá, para visitar en puente de Reyes

¿Habrá pico y placa en Bogotá este viernes, 2 de enero de 2026?: viajeros, atentos a decisión de la Alcaldía de Bogotá

Tesla aterrizó en Bogotá, pero sus autos siguen sin circular.

Le caen duro a Tesla y Elon Musk por las promesas hechas que tampoco se cumplieron: lo superó marca china muy popular en Colombia

En el peaje Purgatorio en Montería aumentó la tarifa casi 2.000

¿Qué pasa si no paga el peaje? A esto tiene derecho cuando transita por las vías del país

Los nuevos paneles informativos de velocidad están instalados en 11 puntos diferentes de la ciudad.

Movilidad en Bogotá: así fluye el tráfico en la noche de este 31 de diciembre

Las nuevas tarifas del SOAT fueron fijadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Tarifas del Soat 2026 | Los nuevos precios del seguro para motos, carros y camionetas en Colombia

La presidenta de BYD Europa habló de Tesla y puso sobre la mesa sobre falencia de la compañía de Elon Musk.

BYD vs. Tesla: ¿cómo acaban el año las compañías de carros eléctricos más poderosas del mundo? Conducción autónoma marcará el paso

Noticias Destacadas