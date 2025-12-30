BYD vs. Tesla: ¿cómo acaban el año las compañías de carros eléctricos más poderosas del mundo? Conducción autónoma marcará el paso

El gigante automovilístico chino BYD se encamina a superar oficialmente a la estadounidense Tesla como la mayor empresa de vehículos eléctricos del mundo en ventas anuales.

El gigante automotriz Tesla llegó a Colombia a finales de noviembre de 2025. Foto: Colprensa

Se espera que ambos grupos publiquen pronto sus cifras finales de 2025 y, en función de los datos de ventas en lo que va del año, no hay casi ninguna posibilidad de que la firma dirigida por Elon Musk conserve su posición de liderazgo.

A finales de noviembre, BYD, con sede en Shenzhen y que también fabrica vehículos híbridos, había vendido 2,07 millones de vehículos eléctricos en lo que iba del año.

Tesla, basada en Austin, Texas, había vendido 1,22 millones hasta finales de septiembre.

Las cifras de septiembre de Tesla incluyeron un impulso puntual en las ventas, hasta casi medio millón de vehículos en un período de tres meses. Eso fue antes del fin crédito fiscal estadounidense para compradores de vehículos eléctricos, que terminó por una ley promovida por el presidente Donald Trump, escéptico del cambio climático.

Pero se espera que las ventas de Tesla caigan a 449.000 en el cuarto trimestre, según el consenso de análisis de FactSet.

Eso le daría a Tesla unos 1,65 millones de ventas en todo 2025, una caída del 7,7% y muy por debajo del nivel que BYD había alcanzado a finales de noviembre.

Deutsche Bank, que proyecta solo 405.000 ventas de vehículos eléctricos de Tesla durante el cuarto trimestre, prevé que las ventas de la compañía caigan en cerca de un tercio en Norteamérica y Europa, y en una décima parte en China.

Período de transición

Los analistas de la industria señalan que tomará tiempo para que la demanda de vehículos eléctricos alcance un nivel de equilibrio en Estados Unidos tras la eliminación del crédito fiscal estadounidense de 7.500 dólares a finales de septiembre de 2025.

Incluso antes de eso, Tesla había tenido dificultades en las ventas en mercados clave debido al apoyo político de Musk, director ejecutivo de la empresa, al presidente Trump y a otros políticos de extrema derecha.

Tesla también enfrenta una creciente competencia en vehículos eléctricos no sólo de BYD, sino de otras compañías chinas y de gigantes europeos.

“Creemos que Tesla verá cierta debilidad en las entregas” en el cuarto trimestre, dijo Dan Ives, de Wedbush Securities.

Unas 420.000 ventas serían “suficientes para mostrar una demanda estable”, con Wall Street “enfocado con precisión en el capítulo autónomo que comenzará en 2026”, añadió Ives, en referencia a los planes de Tesla de fabricar vehículos que pueden conducirse sin intervención humana.

Aún cuando ha crecido rápidamente, BYD ha tenido desafíos en su mercado local.

Con la rentabilidad en China lastrada por consumidores sensibles al precio, la empresa ha buscado reforzar su presencia en los mercados extranjeros.

La marca de vehículos Tesla anunció su llegada a Colombia. Foto: Catalina Olaya / Colprensa

BYD es “uno de los pioneros en establecer capacidad de producción y cadenas de suministro en el extranjero para vehículos eléctricos”, dijo a la AFP Jing Yang, directora de calificaciones corporativas para la región Asia-Pacífico en Fitch Ratings.

“De cara al futuro, su diversificación geográfica probablemente le ayudará a navegar un entorno arancelario global cada vez más complicado”, señaló Yang.

Conducción autónoma

Los rivales extranjeros de BYD han mostrado reparos ante los subsidios estatales chinos y otros apoyos públicos que han permitido a la compañía vender vehículos a bajo precio.

El predecesor de Trump, el demócrata Joe Biden, impuso aranceles del 100 % a las importaciones de vehículos eléctricos chinos que podrían incluso subir más con el actual presidente republicano.

Europa también ha impuesto aranceles a las importaciones chinas, pero BYD está construyendo capacidad de fabricación en Hungría.

Si bien la posibilidad de que Tesla recupere su liderazgo global en vehículos eléctricos parece incierta, la empresa estadounidense también podría estar bien posicionada para crecer.

Para Michaeli, de TD Cowen, la tecnología autónoma desempeñará un papel cada vez más importante para Tesla, con avances en sus ofertas de “conducción completamente autónoma” (FSD, por sus siglas en inglés), que podrían impulsar las ventas.

BYD sigue con su estrategia de instalar plantas de producción en diferentes países del mundo. Foto: Getty Images

Si Tesla amplía con éxito la capacidad del FSD, “eso debería generar más demanda de sus vehículos”, sostuvo Michaeli.

Musk ha dicho que la producción del Cybercab, un modelo de robotaxi autónomo, comenzará en abril de 2026. Tesla también ha ofrecido versiones de menor precio de los Modelos 3 y Y que podrían impulsar las ventas.