¿Qué es la urea y por qué es necesaria para los carros con motor diésel? Experto explicó qué dice la norma en Colombia

A la hora de comprar vehículo y de dar el salto a otra tecnología pueden aparecer algunas dudas sobre el funcionamiento, operación, abastecimiento o recarga de la nueva máquina.

No se enrede entre litros o galones: esta es la fórmula fácil y rápida para saber cuánta gasolina consume su carro o moto

La mayoría de los vehículos con motores diésel requieren de urea para mitigar sus emisiones. Foto: sirisakboakaew - stock.adobe.com

En el caso de no dar un salto tan radical como el que significa pasar de un motor de combustión a uno eléctrico, sino de dar uno más mesurado y optar por un motor diésel, la duda más común que aparece entre los conductores es sobre qué es la urea y por qué es necesaria para los motores que funcionan con este combustible.

Para entender más sobre esta dinámica, SEMANA consultó a Jonathan Moreno, gerente posventa de Isuzu Colombia, quien explicó a fondo para qué sirve este componente y cuáles son las ventajas que ofrece a los vehículos.

Lo primero que explicó el experto es que el uso de laurea surge de una normativa ambiental europea adoptada por Colombia con el fin de mejorar las emisiones de los vehículos que utilizan este combustible.

“Todo surge con una normativa ambiental, que es la normativa Euro, que la conocemos como Euro 6, Euro 5, Euro 4. Esto es una norma de la Unión Europea que Colombia asumió, entonces esto es lo que nos lleva a utilizar la urea. Esta norma eh regula las emisiones de los carros y particularmente regula, de forma muy estricta, un componente que son los óxidos nitrosos, gas que se produce en los procesos de combustión y ahí es donde entran los procesos de urea”, dijo el experto.

¿Puede pedir crédito para comprar carro si está reportado en centrales de riesgo?: las razones por las que le niegan un préstamo

El tanque de la urea se encuentra junto a la tapa de combustible o en un depósito especial en el motor. Foto: Getty Images

Según él, las máquinas que no pueden lograr esos niveles exigidos para el cuidado del medio ambiente, requieren de un elemento como la urea para que, a través de un proceso químico, se logre el cumplimiento de la norma.

“Cuando los carros, a través del proceso de combustión no logran llegar a los niveles que exige el Euro, tienen que aplicar urea para que se haga un proceso químico donde donde descomponga el óxido nitroso y el carro logre llegar al nivel que exige la normativa”, explicó Moreno.

Para los vehículos que utilizan este componente es calve entender que en el tablero de instrumentos se van a tener dos medidores, uno que se refiere a la gasolina y otro que mide el nivel de urea.

“Los carros que necesitan urea, normalmente tienen dos indicadores, el de la gasolina y el de la urea, y tienes que estar pendiente porque estos sistemas, como tienen normativa, si al carro se le acaba la la urea y y comenzar a operar con niveles superiores, los carros están diseñados para apagarse", indicó el experto de Isuzu.

Sobre la forma como se aplica, señaló que es muy común ver una tapa adicional a la del tanque de combustible o un depósito extra en el motor, similar al del líquido del limpia vidrios.

“Eso viene un líquido, tú lo compras y lo aplicas. Son cantidades mucho menores, pero también dependiendo de la de las condiciones de operación, el carro puede consumir más o menos urea”, agregó Moreno.

Petro propuso nueva forma para cobrar Soat a motos y carros: sería más caro para un tipo de vehículo muy popular en Colombia

Hay depósitos para urea que están ubicados en el capó. Foto: Getty Images

De igual forma, concluyó señalando que esta certificación no depende de cada marca sino de organismos internacionales que verifican los niveles de emisiones de los vehículos, requisito indispensable para que las marcas puedan nacionalizar los autos y así comercializarlos.

“Cuando una marca logra la certificación, no es algo que la marca se autoimponga. Hay laboratorios internacionales y Colombia los exige. Si no se logra la certificación los carros no podrían ser nacionalizados e importados en Colombia. O sea, es un tema de estándar internacional, no es que las marcas autónomamente se se puedan autocertificar, eso es súper importante”, dijo gerente posventa de Isuzu Colombia, quien además señaló que algunos de sus modelos no necesitan este elemento pues ya vienen diseñados que sus motores diésel estén por debajo de los niveles de emisiones exigidos en Colombia.