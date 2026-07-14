El Pueblo risaraldense ideal para escapadas en pareja; tiene la rutas del chocolate y experiencias en los mejores miradores

El departamento de Risaralda sigue convirtiéndose en uno de los destinos más llamativos del Eje Cafetero, pero hay un municipio que comienza a robarse todas las miradas de los viajeros que buscan una escapada diferente para hacer en pareja.

Guía para viajar al Eje Cafetero: itinerario de 4 días para descubrir la cultura campesina

Se trata de Apía, un pueblo que combina paisajes de montaña, experiencias rurales y una de las rutas del chocolate más atractivas de la región.

Ubicado entre montañas y rodeado por cultivos de café, plátano y cacao, este destino invita a desconectarse del ritmo de la ciudad para disfrutar de actividades al aire libre y del contacto con las comunidades campesinas.

Su oferta turística ha crecido gracias a iniciativas que impulsan experiencias auténticas, donde los visitantes conocen de cerca los procesos agrícolas y las tradicionales de la zona.

Uno de los mayores atractivos es la Ruta del Chocolate, una experiencia que permite recorrer fincas cacaoteras, conocer el proceso de transformación del grano y participar en la elaboración artesanal del chocolate.

Durante el recorrido también es posible conversar con productores de la región y descubrir cómo el cacao se ha convertido en una opción económica para varias familias de la zona.

Esto no es lo único en el municipio de Apía, pues este lugar también ofrece una colección de miradores naturales desde donde se observan los paisajes del Paisaje Cultural Cafetero.

Estos puntos se han convertido en escenarios ideales para fotografías, caminatas tranquilas y momentos románticos, especialmente durante el amanecer o el atardecer, cuando las montañas se cubren de tonos dorados.

La experiencia también incluye senderos ecológicos, recorridos por caminos históricos, gastronomía típica y actividades de aventura como el parapente para aquellos viajeros que buscan una dosis extra de adrenalina.

Todo esto se complementa con el ambiente tranquilo de un pueblo tradicional, donde todavía es posible recorrer sus calles sin afán y disfrutar la hospitalidad y la amabilidad de sus habitantes.

El destino del Eje Cafetero que pocos ubican en el mapa; es ideal para vivir una escapada entre cafetales y montañas

De acuerdo con la estrategia de turismo de Colombia Artesanal, Risaralda apuesta por promover rutas que conectan naturaleza, cultura, gastronomía y emprendimientos locales, ofreciendo experiencias sostenibles que benefician directamente a las comunidades anfitrionas.

Para las parejas que desean cambiar los destinos comunes y corrientes por un lugar con paisajes inolvidables, sabores auténticos y planes diferentes, Apía aparece como una opción que reúne todos los ingredientes para una escapada romántica en el corazón del Eje Cafetero.