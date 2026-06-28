Gobernador de Boyacá desistió de nombramiento de directora territorial del Invias: la mujer estaba en estado de embarazo

Una controversia salpica al gobernador de Boyacá, Carlos Amaya. En julio de 2025 el administrador departamental anunció el nombramiento de una mujer como directora territorial del Invías, a partir de una terna que había presentado esa entidad de orden nacional con los nombres de las personas que obtuvieron los mejores puntajes en el concurso de méritos.

Exclusivo: SEMANA revela la denuncia por acoso sexual contra el representante Carlos Carreño, exmiembro de las Farc. “Me tocaba las nalgas”

El mismo Amaya informó a través de sus redes sociales que la elegida había sido Johanna Alejandra Hernández, una ingeniera de Transporte y Vías, especialista en Geotecnia Vial y Pavimentos y magíster en Gestión Estratégica de Proyectos, un perfil que se presentaba como el idóneo para el cargo

El proceso tardó varios meses. La terna fue enviada por el Invías en junio de 2025 y a mediados de ese mes el mismo Amaya hizo oficial en sus redes sociales que Hernández había sido designada para el cargo. Sin embargo semanas después, el 29 de agosto, esa entidad volvió a enviar la terna.

Carlos Amaya Johana Herrera Foto: Semana y cortesía

Uno de los puntos que cuestiona la denunciante es que el Invías haya enviado nuevamente la terna cuando ella ya había sido anunciada para el cargo. Esa entidad responde que ese trámite se dio en cumplimiento a una orden judicial.

“En desarrollo del concurso público adelantado para la provisión de los cargos de Directores Territoriales, el Instituto remitió inicialmente la terna correspondiente a la Gobernación de Boyacá. Posteriormente, como consecuencia de las decisiones adoptadas dentro de una acción de tutela relacionada con el concurso, un juez de la República ordenó al Instituto remitir nuevamente las ternas a las gobernaciones departamentales, instrucción que fue reiterada mediante providencia posterior. En cumplimiento de dichas órdenes judiciales, Invías procedió a remitir nuevamente la terna a la Gobernación de Boyacá, actuación que obedeció exclusivamente al deber constitucional y legal de acatar las decisiones judiciales”, detalló esa entidad.

En todo ese lapso no se llevó a cabo la posesión en el cargo. Herrera asegura que en septiembre le notificó al gobernador de Boyacá sobre su embarazo, así como al Invías, y señala a Amaya de haber modificado su decisión inicial después de esa noticia.

“Después de conocer mi embarazo, el 25 de septiembre de 2025, el gobernador modificó la selección inicial y escogió a otro integrante de la terna, sin convocarme nuevamente a entrevista, sin solicitar nuevamente mi hoja de vida, sin notificarme y sin realizar la misma publicidad otorgada a la primera selección”, expresó.

Rodrigo Lara promete defender la Constitución como ministro del Interior del gobierno de Abelardo De La Espriella

Esa nueva selección, según el relato de la mujer, se llevó a cabo cuando aún estaba vigente el acto de selección que se había suscrito el 13 de junio de 2025. La ley da un plazo de una semana para revocar ese tipo de anuncios y ese lapso se había cumplido meses atrás.

La ingeniera ha presentado dos tutelas, una demanda de nulidad y restablecimiento de derechos en la que pidió medidas cautelares, derechos de petición ante la Gobernación y quejas ante la Procuraduría contra el gobernador por este caso, además de la oficina regional de la Defensoría. Esta última exigió activar mecanismos de protección a la mujer gestante.

Por lo pronto, Hernández sigue sin asumir el cargo del que fue retirado su nombramiento cuando estaba en estado de embarazo. La segunda persona que fue elegida para ese rol a partir del envío de la nueva terna, Juan Carlos Contreras, sería posesionado en el cargo en los próximos días.

La puerta giratoria de Andrés Felipe Harmán: así fue la campaña del exdirector de la ANT en los municipios donde la agencia entregó tierras

Al momento de la publicación de esta nota, la Gobernación de Boyacá no había respondido las preguntas enviadas por SEMANA. El Invías, por su parte, le aclaró a este medio que la decisión sobre el nombramiento corresponde al administrador departamental.