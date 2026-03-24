USO le exige a la junta de Ecopetrol apartar a Ricardo Roa de la presidencia: “Está obligada a proteger la reputación de la compañía”

En un escrito dirigido a la junta directiva de Ecopetrol, la Unión Sindical Obrera (USO) solicitó apartar de manera inmediata a Ricardo Roa de la presidencia de la compañía.

De acuerdo con la solicitud, los trabajadores de Ecopetrol aseguraron estar comprometidos con actuar “con diligencia y responsabilidad” para evitar el “declive y pérdida de valor” de la empresa.

De esa forma, resaltaron que los miembros de la junta directiva “han asumido estar sujetos al régimen de responsabilidad de los administradores de las sociedades comerciales”, por lo que “están obligados estatutariamente a proteger la reputación de Ecopetrol”.

Si bien reconocen aciertos y avances de la actual administración en materia laboral y de voluntad para alcanzar acuerdos, “advertimos con gran preocupación la materialización del riesgo que está afectando la reputación y la confianza de la compañía”.

“Hoy, la percepción de los empleados, accionistas, comunidades e inversionistas a nivel nacional e internacional se ha derrumbado dado los cuestionamientos hacia Ricardo Roa Barragán, lo cual ha afectado la reputación de la compañía”, dice el comunicado de la USO.

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Agregan: “Entre esos, las inconsistencias y contradicciones asociadas a la compra y remodelación del apartamento 901 de su propiedad, las denuncias presentadas por Luis Enrique Rojas, la imputación de la Fiscalía General de la Nación por presunto tráfico de influencias y la presunta violación de topes electorales durante la campaña presidencial de 2022, entre otros”.

Frente al deterioro de la imagen de Ecopetrol, incluso mencionando que cayó 15 puestos en el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco), piden retirar de forma inmediata a Roa del cargo.

De lo contrario, nuevamente advierten que se podría convocar a una movilización nacional en defensa del patrimonio de Ecopetrol.

“Solicitamos de manera inmediata que, en el marco de la debida diligencia, la junta directiva adopte las medidas que conduzcan a que el doctor Ricardo Roa Barragán sea apartado del cargo como presidente de Ecopetrol. De lo contrario, este sindicato convocará a la movilización nacional por la defensa del patrimonio más importante del pueblo colombiano”, exige el sindicato.

Está en manos de la junta directiva de Ecopetrol el futuro de Roa como presidente de la empresa, mientras se suman cada vez más testigos que narran las supuestas movidas de su círculo cercano.