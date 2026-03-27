Sindicato de la USO niega que trabajadores de Ecopetrol estén alistando un paro

La Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO) negó las declaraciones de un dirigente de esa organización que aseguró que se realizaría un paro para exigir la salida de Ricardo Roa de la Presidencia de Ecopetrol. Según esa instancia, lo anunciado por Roa corresponde a una decisión institucional.

“Esa postura no corresponde a una decisión adoptada por las instancias institucionales competentes de la organización sindical. No ha sido definida por la máxima autoridad de la USO ni puede presentarse ante el país como una determinación orgánica, legítima y colectivamente aprobada”, detalló la USO.

Desde la junta directiva nacional de la USO aclaran que posible huelga contra Ricardo Roa no fue una decisión “institucional”

La organización sindical aseguró que es necesario tener “prudencia” en torno a los llamados a movilizaciones o eventuales afectaciones a la producción nacional de combustibles, con el objetivo de no propiciar una alarma pública innecesaria.

“La magnitud de la empresa, su importancia estratégica para la soberanía energética y su papel determinante en la economía nacional exigen que cualquier debate sobre su conducción se tramite dentro del marco de la institucionalidad, el respeto por el gobierno corporativo y la autonomía de su Junta Directiva, a la cual debe permitírsele actuar con plena independencia y responsabilidad”, reclamó la USO.

El sindicato pide que la empresa no se utilice para disputas políticas, llamado que llega el mismo día en el que se desarrolló la junta de accionistas de la que es una de las compañías más importantes del país.