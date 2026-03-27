Confidenciales

Sindicato de la USO niega que trabajadores de Ecopetrol estén alistando un paro

Arial Corzo Díaz, integrante de la Junta Directiva Nacional de la USO, aseguró que la empresa no puede quedar en medio de discordias políticas.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
27 de marzo de 2026, 6:12 p. m.
La USO negó que se esté preparando un paro sindical en Ecopetrol.
La USO negó que se esté preparando un paro sindical en Ecopetrol. Foto: Foto 1: Ecopetrol-Cortesía. Foto 2: producción SEMANA con fotos de Getty y Ecopetrol

La Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO) negó las declaraciones de un dirigente de esa organización que aseguró que se realizaría un paro para exigir la salida de Ricardo Roa de la Presidencia de Ecopetrol. Según esa instancia, lo anunciado por Roa corresponde a una decisión institucional.

“Esa postura no corresponde a una decisión adoptada por las instancias institucionales competentes de la organización sindical. No ha sido definida por la máxima autoridad de la USO ni puede presentarse ante el país como una determinación orgánica, legítima y colectivamente aprobada”, detalló la USO.

Desde la junta directiva nacional de la USO aclaran que posible huelga contra Ricardo Roa no fue una decisión “institucional”

La organización sindical aseguró que es necesario tener “prudencia” en torno a los llamados a movilizaciones o eventuales afectaciones a la producción nacional de combustibles, con el objetivo de no propiciar una alarma pública innecesaria.

“La magnitud de la empresa, su importancia estratégica para la soberanía energética y su papel determinante en la economía nacional exigen que cualquier debate sobre su conducción se tramite dentro del marco de la institucionalidad, el respeto por el gobierno corporativo y la autonomía de su Junta Directiva, a la cual debe permitírsele actuar con plena independencia y responsabilidad”, reclamó la USO.

Confidenciales

El evento en el que exaltaron el liderazgo de la mujer en Barranquilla: estuvo el director del Carnaval, Juan Ospino

Confidenciales

En medio de rechiflas en la Asamblea de Ecopetrol, la presidenta de la junta explicó decisiones

Confidenciales

Así será la vacancia judicial de juzgados y tribunales durante la Semana Santa

Confidenciales

Desde la junta directiva nacional de la USO aclaran que posible huelga contra Ricardo Roa no fue una decisión “institucional”

Confidenciales

Paloma Valencia se refirió a la foto de Juan Daniel Oviedo con Alejandro Gaviria y aclaró si lo recibiría en su campaña

Confidenciales

Westcol le discute a Petro que la gente debería poder matar a un ladrón que entre a robar a la casa

Confidenciales

Estos fueron los regalos que se intercambiaron Petro y WestCol: “Yo sé hacer otra cosa con los porros”

Dinero

“Que renuncie Roa o la junta le pida la dimisión”: accionistas minoritarios de Ecopetrol

Empresas

Ricardo Roa aseguró que, pese a presiones en Ecopetrol, no renunciará: siguen las investigaciones en su contra

Macroeconomía

Ricardo Roa dio inicio a la Asamblea de Ecopetrol con una participación de 97 % de accionistas. Vea aquí la evolución

El sindicato pide que la empresa no se utilice para disputas políticas, llamado que llega el mismo día en el que se desarrolló la junta de accionistas de la que es una de las compañías más importantes del país.

VER MÁS

EcopetrolUSO