¿Cuánto son 300 dólares en pesos colombianos? Esta es la conversión

El valor del peso colombiano frente al dólar de Estados Unidos depende de varios factores económicos, políticos y financieros, tanto del país como del contexto internacional. La tasa de cambio entre ambas monedas cambia de forma constante según la oferta y la demanda de divisas, además de otros indicadores macroeconómicos que influyen en el mercado.

Dólar en casas de cambio: así se mueve este 12 de marzo en el mercado

Conversión de 300 dólares a pesos

Para el jueves 12 de marzo, un dólar estadounidense equivale a 3.688,84 pesos colombianos. En consecuencia, 300 dólares corresponden a 1.106.225.96 pesos colombianos.

1 USD: 3.688,84 pesos

5 USD: 18.450,74 pesos

10 USD: 36.901,48 pesos

25 USD: 92.151,47 pesos

100 USD: 368.605,88 pesos

500 USD: 1.843.029,43 pesos

1.000 USD: 3.689.673,17 pesos

5.000 USD: 18.448.365,85 pesos

10.000 USD: 36.896.731,7 pesos

El precio del dólar fluctúa todos los días. Foto: Getty Images/iStockphoto

Economía internacional

Las principales economías mundiales acordaron liberar una cantidad récord de reservas estratégicas de petróleo, pero la medida no sirvió para calmar a los inversores el jueves, y los precios llegaron a superar los 100 dólares por barril.

Los nuevos ataques iraníes contra las infraestructuras energéticas y el temor a un conflicto prolongado eclipsaron esta reducción histórica.

Los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) acordaron el miércoles liberar 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas, la mayor cantidad jamás movilizada.

La medida de la AIE tenía por objeto aliviar el impacto inmediato de la guerra en Oriente Medio en los mercados energéticos.

Gobierno Petro oficializa plan financiero de 2026: proyecta crecimiento de 2,6 % y subida del dólar a $ 3.915

Solo Estados Unidos, el mayor consumidor y productor de crudo, suministrará gradualmente 172 millones de barriles en tres meses, lo que supone el 40% de sus reservas actuales.

Sin embargo, los analistas afirman que la medida es demasiado pequeña para compensar la interrupción provocada por los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, iniciados el 28 de febrero.

La liberación “está muy por debajo de las pérdidas de suministro que estamos viendo en el golfo”, señalaron los estrategas de materias primas del banco ING.

“Parece poco probable que el flujo de reservas pueda compensar la pérdida de producción”, afirmó Neil Wilson, estratega de Saxo UK Investor.

Petróleo, menor producción y mayores ganancias, por situación geopolítica que encarece el precio por barril. Foto: Foto generada con ayuda de la IA

Según la AIE, la producción mundial diaria de crudo descendió al menos en 8 millones de barriles, con un recorte adicional de 2 millones relacionado con los productos petrolíferos.

“Se trata de una solución temporal y limitada; la clave es reabrir el estrecho de Ormuz”, que limita con Irán y, en circunstancias normales, permite el paso de aproximadamente una quinta parte del crudo mundial.

*Con información de AFP.