Dólar en casas de cambio: así se mueve este 12 de marzo en el mercado

Durante los últimos días, el dólar americano ha registrado una fluctuación a la baja. Ha vuelto a tocar el rango de los 3.600, lo que ha llamado la atención de miles de inversionistas, ahorradores y viajeros, que ven con buenos ojos la adquisición de dólares, ya sea como un activo de resguardo o como una alternativa para generar rentabilidad a través de los billetes.
El dólar es fundamental en Colombia porque actúa como la principal moneda de referencia para el comercio internacional, influyendo directamente en la inflación, el costo de las importaciones y los ingresos por exportaciones.
Un dólar alto encarece productos importados y la deuda externa, mientras que un dólar bajo favorece la inflación y a quienes importan maquinaria, pero afecta a los exportadores.
Ante este escenario, son muchos los interesados en adquirir o vender dólares en casas de cambio, por lo que es clave para ellos evaluar la fluctuación en estos establecimientos. Aquí le contamos cómo varían los precios allí.
Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda este 12 de marzo
Análisis del mercado cambiario para este jueves 12 de marzo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,616.48 y de venta de $3,732.96.
Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Si desea analizar el valor del dólar en las distintas ciudades, tenga en cuenta la siguiente tabla con precios de compra, venta y spread.
|Ciudad
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Bogotá
|3,670
|3,750
|80
|Cali
|3,600
|3,775
|175
|Cartagena
|3,550
|3,720
|170
|Cúcuta
|3,680
|3,715
|35
|Medellín
|3,562
|3,709
|147
|Pereira
|3,660
|3,760
|100
De otro lado, si desea analizar el valor de la moneda respecto a su movimiento en los últimos días, tenga en cuenta la siguiente tabla con los precios de la última semana.
|Fecha
|Precio de compra
|Precio de venta
|TRM
|Miércoles 11 de marzo de 2026
|3616.48
|3732.96
|3710.5
|Martes 10 de marzo de 2026
|3619.81
|3736.73
|3744.84
|Lunes 9 de marzo de 2026
|3637.92
|3746.25
|3795.55
|Domingo 8 de marzo de 2026
|3656.67
|3766.25
|3795.55
|Sábado 7 de marzo de 2026
|3655.42
|3765
|3795.55
|Viernes 6 de marzo de 2026
|3659.17
|3769.58
|3767.94
|Jueves 5 de marzo de 2026
|3634.17
|3746.67
|3751.41
Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios de las casas de cambio que funcionan en el país.
|Nombre
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Alliance Trade
|3,720
|3,820
|100
|Amerikan Cash
|3,680
|3,740
|60
|Cambios Kapital
|3,670
|3,710
|40
|Cambios Monkey
|3,700
|3,840
|140
|Cambios Vancouver
|3,660
|3,715
|55
|EuroDolar
|3,650
|3,750
|100
|Latin Cambios
|3,650
|3,740
|90
Es importante que sepa que las casas de cambio se mueven bajo la ley de oferta y demanda. Es decir, estas no fijan sus precios a partir de ninguna entidad oficial.
Entre los factores que evalúan están los precios de otras casas de cambio, precios de bancos, TRM, precios de la BVC, entre otros.