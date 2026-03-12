Divisas

Dólar en casas de cambio: así se mueve este 12 de marzo en el mercado

Este es el comportamiento de la moneda hoy.

Redacción Semana
12 de marzo de 2026, 7:12 a. m.
El precio del dólar ha fluctuado a la baja.
Durante los últimos días, el dólar americano ha registrado una fluctuación a la baja. Ha vuelto a tocar el rango de los 3.600, lo que ha llamado la atención de miles de inversionistas, ahorradores y viajeros, que ven con buenos ojos la adquisición de dólares, ya sea como un activo de resguardo o como una alternativa para generar rentabilidad a través de los billetes.

El dólar es fundamental en Colombia porque actúa como la principal moneda de referencia para el comercio internacional, influyendo directamente en la inflación, el costo de las importaciones y los ingresos por exportaciones.

Un dólar alto encarece productos importados y la deuda externa, mientras que un dólar bajo favorece la inflación y a quienes importan maquinaria, pero afecta a los exportadores.

Ante este escenario, son muchos los interesados en adquirir o vender dólares en casas de cambio, por lo que es clave para ellos evaluar la fluctuación en estos establecimientos. Aquí le contamos cómo varían los precios allí.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda este 12 de marzo

Análisis del mercado cambiario para este jueves 12 de marzo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,616.48 y de venta de $3,732.96.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea analizar el valor del dólar en las distintas ciudades, tenga en cuenta la siguiente tabla con precios de compra, venta y spread.

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,6703,75080
Cali3,6003,775175
Cartagena3,5503,720170
Cúcuta3,6803,71535
Medellín3,5623,709147
Pereira3,6603,760100
De otro lado, si desea analizar el valor de la moneda respecto a su movimiento en los últimos días, tenga en cuenta la siguiente tabla con los precios de la última semana.

FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
Miércoles 11 de marzo de 20263616.483732.963710.5
Martes 10 de marzo de 20263619.813736.733744.84
Lunes 9 de marzo de 20263637.923746.253795.55
Domingo 8 de marzo de 20263656.673766.253795.55
Sábado 7 de marzo de 20263655.4237653795.55
Viernes 6 de marzo de 20263659.173769.583767.94
Jueves 5 de marzo de 20263634.173746.673751.41
Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios de las casas de cambio que funcionan en el país.

NombrePrecio de compraPrecio de ventaSpread
Alliance Trade3,7203,820100
Amerikan Cash3,6803,74060
Cambios Kapital3,6703,71040
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,6603,71555
EuroDolar3,6503,750100
Latin Cambios3,6503,74090

Es importante que sepa que las casas de cambio se mueven bajo la ley de oferta y demanda. Es decir, estas no fijan sus precios a partir de ninguna entidad oficial.

Estos son los valores fijados para hoy.
Entre los factores que evalúan están los precios de otras casas de cambio, precios de bancos, TRM, precios de la BVC, entre otros.