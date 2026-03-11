Bancos se salvan, por segunda vez, de las inversiones forzosas. Esto fue lo que le prometieron al Gobierno

Después de múltiples reuniones entre el gobierno y los banqueros, inclusive, con la participación del presidente Gustavo Petro, salió humo blanco del encuentro privado que se realizó este miércoles 11 de marzo, el último día de vigencia del decreto que estableció la emergencia económica por invierno en 8 departamentos.

Según el Ministerio de Hacienda, llegaron a un acuerdo, según el cual, los bancos aplicarán medidas crediticias y financieras que entrarán en vigencia desde este 12 de marzo.

Esta salida sería a cambio de la inversión forzosa que fue anunciada por el presidente Petro en días pasados, a través de la cual le pedían participación al sector financiero del país, en medio de la alta demanda de recursos para cubrir las necesidades que trajo consigo la emergencia invernal.

En otras palabras, los bancos se salvan, por segunda vez, de las inversiones forzosas.

Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria; Germán Ávila, ministro de Hacienda, y César Ferrari, superintendente Financiero. Foto: Ministerio de Hacienda / Youtube

Estas son las medidas acordadas

El paquete crediticio acordado incluye alivios, periodos cero de intereses, suspensión de cobros judiciales, flexibilización en el proceso y nuevos renglones de soporte financiero", según confirmó el Ministerio de Hacienda.

Al igual que en la anterior oportunidad, cuando la estrategia se llamó Pacto por el crédito, ahora se denomina Abrigo.

Incluye las siguientes estrategias puntuales.

Periodo de gracia. Las personas con créditos, que cumplan los requisitos de ser parte de la lista de damnificados, entre otros, tendrán un periodo de gracia de hasta 12 meses, durante los cuales, no se causarán intereses, ni serán llevados a centrales de riesgo por su dificultad para cumplir con su obligación crediticia.

Durante ese lapso habrá suspensión de cobros ejecutivos y prejurídicos, señala el acuerdo. En paralelo, los afectados tendrán acceso a un modelo de atención prioritaria y serán invitados a ser parte de una campaña de educación financiera.

Acceso a créditos. Como sucedió en la aplicación del llamado Pacto por el crédito, que, entre otras, fue criticado por el presidente Gustavo Petro, ahora se tiene la expectativa de otorgar 270.000 créditos que buscarán la reactivación económica en las zonas afectadas por la emergencia.

La prioridad será para el departamento de Córdoba y su capital Montería. En los otros departamentos: Bolívar, Cesar, Chocó, La Guajira, Magdalena y Sucre se ponderan créditos al 100%, salvo sus capitales al 25 %, señala el acuerdo.

Crean línea de crédito asociativo. En línea con la apuesta del gobierno, de promover la asociatividad y el cooperativismo, se crea, a la luz de este acuerdo, una línea de crédito especial para el sector asociativo. En esa medida, se elaborará un listado de proyectos asociativos.