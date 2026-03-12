Dólar abre a precio más alto en Colombia: así se cotiza en la bolsa este 12 de marzo

El dólar inició la cotización de este 12 de marzo en un precio de $3.709, lo que significó un alza de $22 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.687.

En cuanto a los movimientos de la moneda, registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos fue de $3.719. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.700. El precio promedio es de $3.710.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 33,75 millones, registrando además un volumen promedio de 406,62 millones.

Dólar en casas de cambio: así se mueve este 12 de marzo en el mercado

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,26 %, llegando a las 99,487 unidades.

El déficit comercial de EE. UU. cayó en enero

El déficit comercial de Estados Unidos se redujo en enero en comparación con el mes anterior, a 54.500 millones de dólares, por una disminución en las importaciones de bienes y un aumento en las exportaciones, según datos publicados el jueves por el Departamento de Comercio.

El saldo negativo es menor de lo que anticiparon los analistas, para los cuales iba a rondar los 67.000 millones de dólares, según el consenso publicado por MarketWatch.

En diciembre de 2025, la mayor economía del mundo presentaba un déficit comercial de 72.900 millones de dólares.

La balanza comercial conoce grandes fluctuaciones desde hace poco más de un año debido a la conmoción causada por los aranceles impuestos por el Gobierno de Donald Trump.

De otro lado, el precio del petróleo volvió a superar este jueves temporalmente los 100 dólares el barril en la decimotercera jornada de la guerra en Oriente Medio, y puso bajo presión las bolsas y la deuda soberana por los temores de inflación.

Hacia las 8:30 GMT, el precio del barril de Brent del mar del Norte subía un 5,33 % hasta los 96,88 dólares, tras haberse disparado a más de 100 USD durante la sesión en Asia.

Su equivalente estadounidense, el WTI, ganaba un 4,65 % hasta los 91,31 dólares.