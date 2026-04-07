“Subida horrenda”: Gustavo Petro se despachó contra el Banco de la República y habló sobre el aumento del “salario vital”

El presidente de la República, Gustavo Petro, agudizó su postura en contra del Banco de la República, profundizando la crisis en las relaciones entre el Gobierno y el emisor.

La tensión que estalló luego de que en la más reciente reunión de la junta directiva del Banco de la República, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se levantó de la mesa en protesta por el alza de 100 puntos básicos de la tasa de interés.

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Entre tanto, en un mensaje que publicó en su cuenta personal de X, el jefe de Estado volvió a lanzar un agudo dardo en contra del Banco de la República, radicalizando aún más los ataques contra el banco emisor.

“El banco JP Morgan no ha encontrado en su análisis más que lo que ha dicho el Gobierno. La subida hasta el salario vital, que ordena la Constitución Política de Colombia, no ha afectado al empleo. Lo que sí puede afectar el empleo es la subida horrenda de la tasa de interés real”, recalcó el mandatario colombiano.

En esa publicación del mandatario colombiano, hizo mención a uno de los bancos más poderosos de Estados Unidos, J.P. Morgan, expresando que destacó el aumento que hizo su administración del salario mínimo, el cual desató una fuerte discusión en el país.

Cabe reseñar que el jefe de Estado ha publicado una serie de mensajes en su cuenta de X arremetiendo con dureza contra el Banco de la República, situación que sectores políticos cuestionaron, ya que alertaron sobre una violación a la independencia del banco emisor.

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Este fue el caso del expresidente Iván Duque: “Cambió a los codirectores del Banco de la República creyendo que los designados iban a ser abyectos correveidiles del populismo, y ni siquiera ellos se atrevieron a dejar que la inflación se dispare por las medidas irresponsables y electoreras que han implementado”.

“Ahora dice que va a ‘romper’ relaciones con el Banco de la República y que el ministro se ‘retira indefinidamente’. ¿Qué está esperando la Procuraduría para suspender al ministro por negarse a una responsabilidad constitucional? Ya no más atentados contra la institucionalidad. La Constitución y Colombia se respetan”, concluyó Duque.