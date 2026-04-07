Abelardo de la Espriella sorprende al destacar en vivo virtud del presidente Petro: “Podrá ser lo que sea”

El candidato Abelardo de la Espriella habló en El Debate de SEMANA acerca del panorama electoral y sorprendió al destacar una virtud que, desde su perspectiva, tiene el presidente Gustavo Petro.

El reconocido jurista dejó en claro que más allá de los ataques que ha recibido, seguirá adelante en la campaña y buscará derrotar a Iván Cepeda, candidato del petrismo y a quien ha calificado como el “único enemigo” de cara a los comicios.

“Ellos tienen (el petrismo) una base muy fuerte porque han volcado una serie de actuaciones de gobierno populista, que les ha ayudado a tener una gran receptividad en un sector muy importante de la población”, señaló.

Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia.

Posteriormente, el abogado no dudó y resaltó una virtud que para él tiene el actual jefe de Estado y que lo ha ayudado a llegar a donde está hoy. “Gustavo Petro podrá ser lo que sea, per no es un tonto”, dijo.

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“Él es un estratega político impresionante y sabe cómo hacer las cosas y cuándo hacerlas. A veces se equivoca cuando se pasa de rock and roll, como decimos en el Caribe, como le pasó ayer cuando confesó que me tenía interceptado”, apuntó.

Más allá de esta “base sólida” que pueden tener en estos momentos, Abelardo de la Espriella dejó en claro que esto no le alcanza a Cepeda para ganar en primera vuelta, por lo que ve muy posible que en segunda vuelta lo pueda derrotar.

Por lo mismo, advirtió que a lo largo de estos meses se han inventado muchas cosas en su contra con el objetivo de quitarle fuerza a su candidatura. “Están inventando porque están asustados, porque saben que conmigo se les acaban los privilegios”, sostuvo.

Abelardo de la Espriella. Foto: Juan Carlos Sierra-Semana

Por otra parte, habló de Paloma Valencia y las principales diferencias que hay entre los dos, aunque afirmó que cree que en el fondo hay muchas similitudes, especialmente en lo relacionado con los principios y valores que cada uno defiende.

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De la Espriella aprovechó para lanzar un dardo contra la candidata del Centro Democrático por la elección de Juan Daniel Oviedo como su fórmula vicepresidencial. “Para mí es desconcertante que una persona que dice defender ciertos principios, termine en una fórmula con alguien que piensa de una manera opuesta”, comentó.

“Paloma, de una manera genuina, cree que sumando a todo el mundo se pueden hacer las transformaciones que necesita Colombia. (...) Yo creo que esto no se puede hacer con los mismos de siempre, sino con los nunca, los que nunca hemos estado en la política”, expresó.

En ese sentido, aseguró que él está más que convencido de que es “imposible” realizar estas transformaciones con los mismos de siempre. “Por eso mi alianza es con el pueblo colombiano”, dijo.

Incluso, reveló que muchos de los que hoy están con la militante del Centro Democrático, en un principio lo buscaron a él pero no los dejó entrar. “Esa es mi discordancia con ella”, complementó.