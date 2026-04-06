El presidente Gustavo Petro reaccionó a los cuestionamientos que lanzó el exgerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, en medio de la profunda crisis que estalló entre el Ejecutivo y el banco emisor, luego de que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se retirara de la junta directiva.

“Siempre la misma pendejada”: Petro respondió fuerte crítica contra su Gobierno; este fue el mensaje que incomodó al presidente

El jefe de Estado no fue ajeno a una serie de críticas que puso de presente Echavarría, al asegurar que el “Gobierno quiere gastar sin tener dinero”.

En su cuenta de X el mandatario manifestó: “No sean ignorantes y desinformadores, el gasto que creció en Colombia es el aumento del costo de la deuda producido por la repetida operación del uribismo y algunas bandas de extorsionistas en el Congreso, con el objeto de reducir ingresos del Estado con la caída de la mitad de la reforma tributaria por la Corte Constitucional, manejada por Reyes/Ibáñez, la caída de dos proyectos de ley para financiar al Estado y la última suspensión del decreto de emergencia económica, además del continuo ascenso de la tasa de interés real hecha por el Banco de la República”.

“Quisieron ahogar financieramente al Gobierno, tal como hizo el Banco Central Europeo con la República Griega y su primer gobierno de izquierda. Nosotros supimos resistir y no dejar caer el bienestar del pueblo y, al contrario, impulsarlo como nunca se ha hecho”, recalcó el presidente Petro.

Y avanzó en su reflexión: “Nosotros no hemos endeudado el país, como afirma la prensa de la oligarquía, la oligarquía endeudó estúpidamente al país, endeudando a Ecopetrol con Reficar para robarse la plata; endeudando el país por casi 100 billones; endeudando al país con 4 y 5G, cuando lo conveniente era invertir en agua potable y ferrocarriles; endeudando al país para pagarles a los dueños de las EPS y a los grandes ricos de Colombia subsidios en la época del covid, y endeudando estúpidamente con deuda de corto plazo con el FMI a Colombia. El responsable, ahora, es candidato vicepresidencial; al contrario, lo que hemos hecho es tomar deuda para pagar cumplidamente la deuda que dejó Duque”.

“Ahora veremos las consecuencias de la aberrante política del Banco de la República, única en el mundo, al subir 3 puntos la tasa de interés real de la economía, cuando el mundo la deja quieta, solo porque está guiada por la hija de la jefa de campaña de Paloma Valencia. A eso no se le llama independencia, sino junta directiva cuya mayoría pertenece a Duque”, puntualizó Petro en las redes sociales.

Wilmar Mejía confirma interceptaciones y habla del error que cometió Petro: “Ligera imprecisión”

El país enfrenta una de las peores crisis entre el Gobierno nacional y el Banco de la República, la cual se registró luego de que el banco emisor decidiera aumentar las tasas de interés en 100 puntos básicos.