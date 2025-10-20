Violencia en Andes, Antioquia, aterroriza hasta al cura del pueblo: esto dijo el padre Nolberto Gallego Marín

Andes, un municipio cafetero ubicado a 115 kilómetros de Medellín, vive uno de los momentos más sangrientos de su historia.

El testimonio del padre Nolberto Gallego Marín, sacerdote de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, que está en pleno parque principal del municipio, evidencia el drama que se vive día a día en esa población.

“La preocupación es esta violencia, esta zozobra en el pueblo, en el campo, y hacemos un llamado a respetar más la vida, a que no se generen estos hechos de violencia, que son tristes y lamentables”, dijo en diálogo telefónico con SEMANA.

Es que los datos que él mismo entrega son escalofriantes: en lo que va del 2025 (viernes, 17 de octubre), en Andes, un municipio de 41 mil habitantes, asesinaron a 57 personas, una tasa de 139 por cada cien mil habitantes.

Es decir, una tasa de homicidios inmensamente superior a la de Medellín, que la tiene en 10,44 por cada cien mil habitantes.

Y es que caminar por las calles de Andes ya da temor. SEMANA también habló con dos habitantes del municipio, quienes no quieren ver sus nombres publicados, pero quienes sí aseguraron que el temor ronda las calles de esa población cafetera.

“Uno ya no puede salir ni siquiera al parque, porque no sabe quién se sienta al lado de uno. Uno puede estar en el barrio más tranquilo del pueblo y en cualquier momento matan a alguien”, dijo una de las personas consultadas.

Ese mismo temor lo ha sentido el padre Nolberto, quien tuvo que presenciar el domingo 12 de octubre el cadáver de un hombre que fue baleado hacia las 2:30 p.m. en una de las aceras a unas cuatro cuadras de la parroquia.

“Mataron a un señor que vendía confites en un cajoncito, ahí en la calle vimos el cuerpo, sin vida, asesinado”, contó el religioso.

La víctima había llegado hacía pocos meses al municipio y pasó a engrosar la cifra de personas asesinadas.

Este hecho, fue detonante para la alerta que en plena homilía lanzó el padre Norberto: pidió que quienes tuvieran los restos de sus familiares en las bóvedas del cementerio municipal hace más de cuatro años pasaran a recogerlos, pues ya no hay espacio para tanto muerto.

Aunque, en la conversación con SEMANA hizo una salvedad: “que no quede en el aire que la preocupación es que no hay bóvedas, no, la preocupación es el atentado contra la vida humana, mucho más preocupante, que se ha elevado, este incremento”.

También, junto al monseñor Noel Antonio Londoño Buitrago, obispo de la Diócesis de Jericó, emitió un comunicado.

“En estos momentos de dolor y consternación que vive nuestro querido Municipio de Andes – Antioquia, la Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, quiere expresar su más profundo rechazo a esta ola de violencia que se ha venido registrando en nuestro territorio. Nos unimos en oración y solidaridad con las familias que han sufrido la pérdida de sus seres queridos y les extendemos nuestra más sentida condolencia”, dijeron.

“Hacemos un llamado a la paz, a la reconciliación y al respeto por la dignidad humana. Que la fe y la esperanza nos guíen en estos tiempos difíciles y que juntos, de la mano de Nuestra Señora de las Mercedes, podamos trabajar por un futuro de justicia y tranquilidad”, dijo.

Finalizó la primera ronda de negociaciones entre el Gobierno y el Clan del Golfo en Catar. | Foto: Suministrado a Semana