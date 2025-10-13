Por la situación de orden público que se estaría presentando en Antioquia, el representante Juan Espinal, del Centro Democrático, le reclamó al presidente Gustavo Petro.

“En un Gobierno serio ya se estaría liderando un Consejo de Seguridad en el suroeste antioqueño, especialmente en Jericó recuperando el orden público y la seguridad. ¡Pero No!“, criticó Espinal.

En un Gobierno serio ya se estaría liderando un Consejo de Seguridad en el suroeste antioqueño, especialmente en Jericó recuperando el orden público y la seguridad. ¡Pero No!



Un llamado al Gobernador de Antioquia @AndresJRendonC quien siempre está presente trabajando por la… pic.twitter.com/Td9zidFy9f — Juan Espinal (@Juan_EspinalR) October 13, 2025

Por eso, le hizo un llamado al gobernador del departamento para que intervenga en esta situación. “Un llamado al Gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón quien siempre está presente trabajando por la seguridad de todo el departamento, para que nos ayude reforzando la seguridad en el municipio y la subregión con más presencia del Ejército y la Policía, no se puede permitir que el suroeste se convierta en una región insegura controlada por bandidos”, afirmó.

Espinal criticó que a través de la idea de paz total han terminado fortalecidos los grupos armados ilegales, entre los que están en Clan del Golfo y el ELN.

En las últimas horas, el mandatario anunció que iniciaría diálogos con el Clan del Golfo con intermediación de Catar para buscar una salida negociada. Asimismo, invitó al ELN a retomar la mesa.

Los miembros del Ejército combaten con esas estructuras. | Foto: Álvaro Tavera

“He iniciado contactos con el clan de golfo con la intermediación del gobierno de Qatar. Es hora de reiniciar los contactos con el ELN. Le respondo al señor Pablo Beltrán. Pruebe la paz de Colombia. No sé necesita destruir una ciudad entera y matar 70.000 personas para hacer un intercambio humanitario”, afirmó Petro.

Espinal se refiere a la situación de Jericó en la que se registraron combates en la zona rural del municipio entre el Ejército y miembros del Clan del Golfo.

En videos ciudadanos que se han conocido se ve cómo la población civil se intenta refugiar de las balas que pasan cerca de las viviendas. Los combates se estarían dando desde este 12 de octubre en horas de la mañana, mientras el Ejército intenta controlar la zona.

De otro lado, también se había registrado una asonada en Sonsón contra miembros del Ejército luego de que los uniformados llevaran a cabo una estrategia en contra del Clan del Golfo.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, también le reclamó al mandatario. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

“Es simple, estos son los narcos del Clan del Golfo con lo que usted negocia en Catar. Esta es su paz total. ¿Se enteró de que les incineraron vehículos a nuestra Fuerza Pública y que los bandidos que capturaron les fueron arrebatados?“, cuestionó Rendón sobre la idea anunciada por el mandatario.