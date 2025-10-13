Suscribirse

Política

Representante Juan Espinal le reclama a Gustavo Petro por situación de orden público en Jericó; le pide ayuda al gobernador

El llamado surge luego de los combates entre el Ejército y miembros del Clan del Golfo, con quien Petro anunció que conversará para lograr la paz.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
13 de octubre de 2025, 5:12 p. m.
El congresista Juan Espinal le reclamó al presidente Gustavo Petro.
El representante Juan Espinal cuestionó al presidente Gustavo Petro. | Foto: SEMANA

Por la situación de orden público que se estaría presentando en Antioquia, el representante Juan Espinal, del Centro Democrático, le reclamó al presidente Gustavo Petro.

“En un Gobierno serio ya se estaría liderando un Consejo de Seguridad en el suroeste antioqueño, especialmente en Jericó recuperando el orden público y la seguridad. ¡Pero No!“, criticó Espinal.

Por eso, le hizo un llamado al gobernador del departamento para que intervenga en esta situación. “Un llamado al Gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón quien siempre está presente trabajando por la seguridad de todo el departamento, para que nos ayude reforzando la seguridad en el municipio y la subregión con más presencia del Ejército y la Policía, no se puede permitir que el suroeste se convierta en una región insegura controlada por bandidos”, afirmó.

Contexto: Dos menores gravemente heridos en Antioquia por artefactos explosivos de las disidencias de las FARC: uno perdió un brazo

Espinal criticó que a través de la idea de paz total han terminado fortalecidos los grupos armados ilegales, entre los que están en Clan del Golfo y el ELN.

En las últimas horas, el mandatario anunció que iniciaría diálogos con el Clan del Golfo con intermediación de Catar para buscar una salida negociada. Asimismo, invitó al ELN a retomar la mesa.

Militares, soldados, arma
Los miembros del Ejército combaten con esas estructuras. | Foto: Álvaro Tavera

“He iniciado contactos con el clan de golfo con la intermediación del gobierno de Qatar. Es hora de reiniciar los contactos con el ELN. Le respondo al señor Pablo Beltrán. Pruebe la paz de Colombia. No sé necesita destruir una ciudad entera y matar 70.000 personas para hacer un intercambio humanitario”, afirmó Petro.

Espinal se refiere a la situación de Jericó en la que se registraron combates en la zona rural del municipio entre el Ejército y miembros del Clan del Golfo.

En videos ciudadanos que se han conocido se ve cómo la población civil se intenta refugiar de las balas que pasan cerca de las viviendas. Los combates se estarían dando desde este 12 de octubre en horas de la mañana, mientras el Ejército intenta controlar la zona.

De otro lado, también se había registrado una asonada en Sonsón contra miembros del Ejército luego de que los uniformados llevaran a cabo una estrategia en contra del Clan del Golfo.

El gobernador confía en que podrá recolectar 2 millones de firmas en menos de dos meses para impulsar este referendo.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, también le reclamó al mandatario. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

“Es simple, estos son los narcos del Clan del Golfo con lo que usted negocia en Catar. Esta es su paz total. ¿Se enteró de que les incineraron vehículos a nuestra Fuerza Pública y que los bandidos que capturaron les fueron arrebatados?“, cuestionó Rendón sobre la idea anunciada por el mandatario.

Rendón criticó que los uniformados fueron “acorralados” y que después de 12 horas salieron de esa zona. “El que defiende criminales de distinta pelambre es usted: los graduó de gestores de paz, les levantó órdenes de captura y los tiene de vacaciones en Catar, México, Cuba y Venezuela”, reclamó el gobernador.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Iván Cepeda propone un diálogo nacional en el que no descarta que se incluya al uribismo

2. Video: así fue el emotivo reencuentro de Elkana Bohbot, el colombo israelí que fue liberado por Hamás, con su esposa

3. Venezuela cerró su embajada en Noruega, tras el Premio Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado

4. Horóscopo de Walter Mercado para este 13 de octubre: los signos que recibirán un golpe de suerte y sus números afortunados

5. Representante Juan Espinal le reclama a Gustavo Petro por situación de orden público en Jericó; le pide ayuda al gobernador

LEER MENOS

Noticias relacionadas

AntioquiaGustavo PetroAndrés Julián Rendón

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.