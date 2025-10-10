Suscribirse

Antioquia

Dos menores gravemente heridos en Antioquia por artefactos explosivos de las disidencias de las FARC: uno perdió un brazo

La noticia fue confirmada por el Gobernador de Antioquia en su cuenta de X.

Redacción Semana
10 de octubre de 2025, 5:26 p. m.
Artefacto explosivo abandonado por las disidencias de las Farc en Jambaló, Cauca.
Artefacto explosivo abandonado por las disidencias de las Farc. | Foto: API.

Este viernes, 10 de octubre, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, hizo una grave denuncia por medio de su cuenta de X, en la cual asegura que hay dos menores de edad gravemente heridos por explosivos que colocaron las disidencias de las FARC.

“Me informan que en San Andrés de Cuerquia, dos niños, de 8 y 6 años, resultaron heridos de gravedad por un artefacto explosivo de FARC. Uno de ellos perdió su brazo”, dijo el mandatario.

Contexto: “Es un crimen de lesa humanidad” Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, tras secuestro de misión médica Huila

Al mismo tiempo, sostuvo que realizará las denuncias correspondientes por la violación al Derecho Internacional Humanitario.

“Denunciaré ante la comunidad internacional estas violaciones al DIH. El actual gobierno colombiano suele restarles importancia a estas denuncias, toda vez que evidencian el engaño de su fracasada paz total”, agregó.

Este ataque se suma al registrado este jueves en zona rural de Jamundí que dejó nueve personas heridas y 18 viviendas afectadas. Según el reporte médico, todas las víctimas fueron atendidas en el Hospital Piloto y se encuentran estables; dos de ellas permanecen bajo observación.

De acuerdo con las autoridades, los artefactos se activaron antes de impactar la estructura policial, lo que evitó un daño mayor. Sin embargo, la onda expansiva afectó al menos 18 viviendas, algunas con daños parciales y otras con destrucción total.

Ante la emergencia, la Alcaldía de Jamundí convocó un consejo extraordinario de seguridad y activó el Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar las acciones de atención humanitaria y el acompañamiento a la población afectada.

“Estamos articulando la atención con diferentes dependencias municipales y regionales para garantizar la asistencia inmediata a las familias, incluyendo apoyo psicosocial y ayudas materiales”, indicó la administración local.

En la zona permanecen unidades del Ejército y la Policía brindando seguridad a los habitantes y al personal que adelanta las labores de evaluación y atención. Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar los responsables del atentado y reforzar las medidas de control en el área rural del municipio.

AntioquiaFARCMedellín

