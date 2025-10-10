Dos menores gravemente heridos en Antioquia por artefactos explosivos de las disidencias de las FARC: uno perdió un brazo

Este viernes, 10 de octubre, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, hizo una grave denuncia por medio de su cuenta de X, en la cual asegura que hay dos menores de edad gravemente heridos por explosivos que colocaron las disidencias de las FARC.

“Me informan que en San Andrés de Cuerquia, dos niños, de 8 y 6 años, resultaron heridos de gravedad por un artefacto explosivo de FARC. Uno de ellos perdió su brazo”, dijo el mandatario.

Al mismo tiempo, sostuvo que realizará las denuncias correspondientes por la violación al Derecho Internacional Humanitario.

“Denunciaré ante la comunidad internacional estas violaciones al DIH. El actual gobierno colombiano suele restarles importancia a estas denuncias, toda vez que evidencian el engaño de su fracasada paz total”, agregó.

Este ataque se suma al registrado este jueves en zona rural de Jamundí que dejó nueve personas heridas y 18 viviendas afectadas. Según el reporte médico, todas las víctimas fueron atendidas en el Hospital Piloto y se encuentran estables; dos de ellas permanecen bajo observación.

De acuerdo con las autoridades, los artefactos se activaron antes de impactar la estructura policial, lo que evitó un daño mayor. Sin embargo, la onda expansiva afectó al menos 18 viviendas, algunas con daños parciales y otras con destrucción total.

Ante la emergencia, la Alcaldía de Jamundí convocó un consejo extraordinario de seguridad y activó el Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar las acciones de atención humanitaria y el acompañamiento a la población afectada.

“Estamos articulando la atención con diferentes dependencias municipales y regionales para garantizar la asistencia inmediata a las familias, incluyendo apoyo psicosocial y ayudas materiales”, indicó la administración local.