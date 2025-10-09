Suscribirse

“Es un crimen de lesa humanidad” Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, tras secuestro de misión médica Huila

Los profesionales de la salud se encontraban realizando campañas de vacunación.

Redacción Semana
9 de octubre de 2025, 6:38 p. m.
En audiencia judicial ministro de defensa, Pedro Sánchez
“Es un crimen de lesahumanidad” Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, tras secuestro de misión médica Huila. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó el secuestro de una misión médica por parte de las disidencias de las Farc en el departamento del Huila.

“Las disidencias de alias Mordisco cometieron un crimen de lesa humanidad. Secuestraron a una misión médica. Esto lo tiene que saber el mundo y tiene que repudiarlo también”, dijo el ministro de Defensa.

Así mismo, indicó el titular de la cartera de defensa que: “no entiendo por qué hay gente que apoya a un grupo criminal que ataca no solamente a niños, a mujeres, sino ahora a una misión médica. Médicos, enfermeras están secuestrados en este momento en el área de La Plata, Huila, una misión que fue a llevar salud”.

El ministro Sánchez además clamó por la liberación inmediata de los médicos. “Dos vehículos que fueron a esa zona rural no regresaron. Y en esos dos vehículos iban ocho personas. Exigimos, y lo debe exigir todo el mundo como nación, que los reintegren, que los devuelvan inmediatamente”.

Frente a operativos de ubicación de los secuestrados dijo el ministro que: “el Estado colombiano empleará todas las capacidades para ubicarlos y para encontrarlos. Invito a toda la población a que llame al 157 o al 107″.

De acuerdo con información oficial, los nombres de los que integran la misión médica secuestrada son: enfermera jefe: Estefanía Silva. Auxiliares de enfermería: Ayde Quinaya, Nicol Galbin, Jhon Renginfo y María Alejandra Muñoz. Conductores: Freiner Castro Campos y Helmer Manolo Díaz.

Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, líder de las disidencias de las Farc.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, atribuyó a las disidencias de Iván Mordisco, secuestro de una misión médica en el Huila. | Foto: AFP

“Sabemos que hay unos criminales que los estamos buscando. Ellos son los cabecillas que delinquen allá en el área de La Plata. Uno de ellos o de ellas me dicen que la estamos buscando. Si tienen información de alias Carla o de alias los otros bandidos que están allá delinquiendo, que nos suministren información, llamando al 157. Si podemos tener esa información, los podemos ubicar más rápidamente y llevarlos a la justicia”, añadió el ministro Sánchez.

