Suscribirse

Barranquilla

Los tentáculos del Clan del Golfo en la Fiscalía del Atlántico: SEMANA revela los indicios de esa estructura en el CTI

Un funcionario fue capturado en una redada de la Policía en Barranquilla.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

5 de octubre de 2025, 11:09 a. m.
Así se encuentran las instalaciones de la Fiscalía en Barranquilla, tras la captura de Nicolás Petro.
Sede de la Fiscalía en Barranquilla. | Foto: Semana

El Clan del Golfo es el grupo más poderoso que genera terror en las diferentes regiones de Colombia. Barranquilla y el Atlántico no ha sido la excepción, donde los ilegales han venido desde hace varios años ganando terreno. Una reciente operación de la Policía Metropolitana dejó al descubierto que tienen hasta integrantes, presuntamente, dentro de la Fiscalía General de la Nación para actividades relacionadas con el narcotráfico.

Además, estuvo en el esquema de seguridad de la fiscal que lleva el polémico caso a Nicolás Petro, exdiputado del Atlántico e hijo del presidente de la República, Gustavo Petro.

De acuerdo con información a la que tuvo acceso SEMANA, esta persona integraba el grupo de protección a testigos en Barranquilla, pero estaría actuando como supuesto agente corruptor en la subestructura Carlos Daniel Fulaye Vargas, brazo del Clan del Golfo que delinque en Atlántico y Bolívar.

Barranquilla
Barranquilla, Colombia. | Foto: Getty Images

En ese reciente operativo cayeron al menos 12 integrantes de este peligroso grupo dedicados al homicidio, narcotráfico, entre otras actividades al margen de ley en el Caribe colombiano.

“Alias el del CTI tendría una trayectoria delincuencial de cinco años dentro del grupo armado organizado, fungiendo como enlace interno dentro del CTI y poniendo en riesgo procesos de alto perfil”, dijo una persona cercana a la investigación adelantada por la Policía Metropolitana.

En las investigaciones conocidas por este medio de comunicación, precisan que el sujeto conocido como ‘el del CTI’ tenía comunicaciones permanentes con el cabecilla principal en el Atlántico, que fue capturado también en esta oportunidad.

“Su papel sería clave en dos frentes: facilitaría información sensible sobre operativos y coordinar envíos de droga hacia Centroamérica junto con alias El Gato. Además, mantenía contacto directo con alias César o Cartagena, segundo cabecilla de la subestructura, quien ordena homicidios selectivos y controla rutas de narcotráfico en el área metropolitana de Barranquilla”, detallaron las autoridades judiciales.

Contexto: Capturan a escolta de la fiscal del caso Nicolás Petro por nexos con el Clan del Golfo: dos cabecillas más cayeron en la operación

Fuentes de agentes de inteligencia de agencia del Estado le dijeron a SEMANA que no descartan que haya más funcionarios de esta entidad y de otras filtrándole información al Clan del Golfo en el Atlántico.

“Tenemos informaciones que estamos verificando porque es grave que personas que se supone que son los que atacan a estos grupos y los tienen hasta en nómina. Muchas de las investigaciones son demoradas, pero es porque antes de dar lo que uno llama positivos, los objetivos se mueven y se nos pierden de la nada”, explicó.

Al mismo tiempo, indicó que con esta captura realizada por la Policía de Barranquilla abren la puerta a unos presuntos hechos de corrupción dentro del ente investigador que coloca en jaque la seguridad y sensibilidad de la información clasificada de las autoridades.

“Lo que preocupa también es que el Clan del Golfo no solo está buscando ganar terreno en el Atlántico, sino que también tendría a varios funcionarios que les estarían limpiando el camino con el fin de evitar sus detenciones. Incluso, el tema de las fuentes humanas que nos ayudan con informaciones e incluso las mismas víctimas quedan expuestas porque son datos sensibles, que se supone que el Estado les debe garantizar su reserva, pero nada de eso se estaría cumpliendo con las filtraciones que tendría el Clan del Golfo en la Fiscalía”, explicó.

Contexto: Delitos han disminuido tras intensos operativos de la Policía contra bandas criminales en Barranquilla: esto dijo el alcalde Char

Lo que le preocupa a las autoridades es que la subestructura Fulaye Vargas tiene control en municipios como Soledad, Malambo, Galapa, Puerto Colombia y Barranquilla en temas que tienen que ver con venta de drogas, extorsiones y homicidios selectivos.

“Ellos quieren ganar terreno en estas zonas aprovechando la supuesta paz de Los Costeños y Los Pepes con el Gobierno nacional, entonces, se la están jugando todo por el todo con el fin de poder ser más fuertes, pero con ello están permeando a las instituciones del Estado”, agregó.

Los capturados salieron sobre las 11:00 de la mañana de la Fiscalía en Barranquilla. (Captura de pantalla)
Integrantes de la Fiscalía General de la Nación. | Foto: Semana

Lo único cierto es que mientras la Fiscalía y otras instituciones del Estado estén infiltradas por los ilegales, es muy difícil que frenen su accionar por medio de las operaciones judiciales.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Walmart anuncia importantes cambios en sus productos dentro de las siguientes semanas: consulte si le afecta

2. Tragedia: reconocida presentadora de televisión murió tras caer de un tercer piso cuando huía de un robo

3. Afectados por cancelación del concierto de Kendrick Lamar en Bogotá reciben importante noticia: tendrán boletas gratis

4. Gol de Daniel Muñoz con Crystal Palace a Everton: magistral definición a Jordan Pickford

5. James Rodríguez tuvo polémico cara a cara con rival en México: árbitro no se la perdonó

LEER MENOS

Noticias relacionadas

BarranquillaAtlánticoClan del GolfoFiscalía

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.