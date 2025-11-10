Suscribirse

Nación

Primeras imágenes de Ricardo González, capturado por el asesinato del estudiante de Los Andes

Ricardo González aparece en los videos de seguridad del día de los hechos.

César Jiménez Flechas

Periodista Semana

10 de noviembre de 2025, 2:28 p. m.
Jaime Esteban Moreno y uno de los videos de la fiesta en la que estuvo antes de que lo asesinaran.
Jaime Esteban Moreno y uno de los videos de la fiesta en la que estuvo antes de que lo asesinaran. | Foto: Foto 1: API / Foto 2: Before Club

En las últimas horas se confirmó que Ricardo González, el cuarto implicado en el asesinato de Jaime Esteban Moreno, el estudiante de la Universidad de los Andes, brutalmente golpeado en la noche de Halloween, se entregó a las autoridades. En su contra corría una orden de captura.

En el expediente que conoció SEMANA, se advierte que se trata de un joven de 22 años de edad, que en su hoja de vida se presenta como guarda de seguridad, nacido en Cartagena y que trabaja en la venta de perros calientes en el sector de San Victorino, en el centro de Bogotá.

González se entregó en la ciudad de Cartagena, de donde es oriundo y a donde viajó luego de salir de Bogotá tras el trágico acontecimiento que dejó como víctima fatal al estudiante de la Universidad de los Andes. Se entregó en la URI de Canapote y allí mismo fue notificado de la orden de captura que corría en su contra.

Primera imagen de Ricardo González capturado por el asesinato del estudiante de los Andes | Foto: Suministrada

“El sindicado se presentó en las instalaciones de la URI Canapote, en Cartagena (Bolívar), para atender el requerimiento judicial en su contra... En las próximas horas será presentado ante un juez de control de garantías para la legalización del procedimiento de captura y las respectivas audiencias”, explicó el ente acusador.

Contexto: Jaime Esteban Moreno: Francisco Bernate da detalles de la enigmática mujer del disfraz azul, clave en el crimen del estudiante de Los Andes

Este joven, que se presenta en su hoja de vida como un guarda de seguridad, estuvo viviendo en Bogotá y trabajó en el sector de San Victorino vendiendo perros calientes y en la noche de Halloween acompañó a Juan Carlos Suárez, y a las otras dos mujeres, al Before Club, donde arrancó la tragedia.

Primeras imágenes de Ricardo González, capturado por el asesinato del estudiante de Los Andes | Foto: Suministrada

Los videos de seguridad de este establecimiento nocturno y de las cámaras que se encontraban en la calle, captaron segundo a segundo sus movimientos y cómo él, de manera violenta, empujó a Jaime Esteban Moreno hasta dejarlo tendido en el suelo, donde Juan Carlos Suárez terminó con una violenta patada.

“Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) hicieron efectiva la orden de captura contra un hombre que estaría implicado en la agresión y posterior muerte de un estudiante universitario, el pasado 31 de octubre, en la localidad de Barrios Unidos en Bogotá”, señaló la Fiscalía.

En las próximas horas la Fiscalía adelantará las audiencias preliminares de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento, esto por el delito de homicidio agravado en contra de Ricardo González, mientras el próximo 12 de noviembre se continuará la audiencia que espera llevar a la cárcel a Juan Carlos Suárez.

