En las últimas horas se confirmó que Ricardo González, el cuarto implicado en el asesinato de Jaime Esteban Moreno, el estudiante de la Universidad de los Andes, brutalmente golpeado en la noche de Halloween, se entregó a las autoridades. En su contra corría una orden de captura.

En el expediente que conoció SEMANA, se advierte que se trata de un joven de 22 años de edad, que en su hoja de vida se presenta como guarda de seguridad, nacido en Cartagena y que trabaja en la venta de perros calientes en el sector de San Victorino, en el centro de Bogotá.

Testigo del asesinato de Jaime Esteban Moreno reveló el motivo del ataque en contra del estudiante de Los Andes, en Bogotá. "Ahí tiene, por acosador". https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/c3uMQ7tfSF — Revista Semana (@RevistaSemana) November 6, 2025

González se entregó en la ciudad de Cartagena, de donde es oriundo y a donde viajó luego de salir de Bogotá tras el trágico acontecimiento que dejó como víctima fatal al estudiante de la Universidad de los Andes. Se entregó en la URI de Canapote y allí mismo fue notificado de la orden de captura que corría en su contra.

Primera imagen de Ricardo González capturado por el asesinato del estudiante de los Andes | Foto: Suministrada

“El sindicado se presentó en las instalaciones de la URI Canapote, en Cartagena (Bolívar), para atender el requerimiento judicial en su contra... En las próximas horas será presentado ante un juez de control de garantías para la legalización del procedimiento de captura y las respectivas audiencias”, explicó el ente acusador.

Este joven, que se presenta en su hoja de vida como un guarda de seguridad, estuvo viviendo en Bogotá y trabajó en el sector de San Victorino vendiendo perros calientes y en la noche de Halloween acompañó a Juan Carlos Suárez, y a las otras dos mujeres, al Before Club, donde arrancó la tragedia.

Los videos de seguridad de este establecimiento nocturno y de las cámaras que se encontraban en la calle, captaron segundo a segundo sus movimientos y cómo él, de manera violenta, empujó a Jaime Esteban Moreno hasta dejarlo tendido en el suelo, donde Juan Carlos Suárez terminó con una violenta patada.

“Yo sé que puedo acabar con él”, dijeron testigos que entregaron detalles del asesinato de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/O92jPOG6sh — Revista Semana (@RevistaSemana) November 6, 2025

“Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) hicieron efectiva la orden de captura contra un hombre que estaría implicado en la agresión y posterior muerte de un estudiante universitario, el pasado 31 de octubre, en la localidad de Barrios Unidos en Bogotá”, señaló la Fiscalía.