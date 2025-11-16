Se conoce cómo reaccionó Ricardo González al enterarse de la muerte de Jaime Esteban Moreno: jefe contó todo

Ricardo González Castro fue enviado a la cárcel por el asesinato de Jaime Esteban Moreno, el estudiante de Los Andes que murió después de recibir una brutal golpiza tras una fiesta que se llevó a cabo el 31 de octubre.

Poco a poco, se han ido conociendo más detalles del caso y se ha ido reconstruyendo cómo ocurrió todo y lo que pasó después.

Ricardo González Castro, señalado de matar a golpes al estudiante de Los Andes. | Foto: Fiscalía

En medio de la audiencia de medida de aseguramiento, la abogada Marcela López, defensora del señalado asesinado, reveló la reacción que tuvo su cliente después de que se enterara del fallecimiento de la víctima.

Un día después del crimen, el 1 de noviembre, González llegó con normalidad a San Victorino, centro de Bogotá, para atender el puesto de comidas rápidas en el que trabajaba. En medio de la jornada, el sujeto se enteró de que Jaime Esteban había muerto y su jefe contó, según la defensa, que lo encontró muy golpeado.

“Narró que lo vio decaído, que se pusiera a trabajar, que estaba muy desordenado el puesto y cuando volvió y bajó lo encontró llorando. Le preguntó que qué tenía y le mostró una foto”, relató la defensora.

Incluso, el jefe contó cuál fue la imagen que le mostró el joven y, justo en ese momento, le confirmó que él había sido partícipe, al parecer, de la muerte del estudiante de Los Andes.

Ricardo Rafael González Castro (círculo rojo) es el segundo implicado en el crimen del estudiante de la Universidad de los Andes. | Foto: Rama Judicial

“Me muestra una foto con tres personas que habían capturado por el caso del homicidio del estudiante de Los Andes. Cuando me muestra la imagen, le pregunto si él estaba con ellos y me dice que sí“, manifestó el hombre en el testimonio que le entregó a las autoridades.

De acuerdo con lo dicho por la jurista, González rompió a llorar cuando confirmó que había muerto el joven que presuntamente golpeó en la madrugada del día anterior, un crimen que al parecer cometió junto a Juan Carlos Suárez, quien también fue enviado a la cárcel.

La abogada López reiteró que todo esto generó una gran angustia en su defendido, por lo que este fue uno de los motivos que lo llevó a irse en un primer momento a la ciudad de Cartagena, donde se encontraba su familia, que días después lo acompañó a entregarse ante las autoridades.

“¿Qué hizo cuando se enteró en medio de las capturas y el fallecimiento de este hombre? Lloró, señora juez. Por lo que había sucedido, el miedo, angustia. ¿Y qué hace un joven, un niño? Va a su entorno familiar, al domicilio, a su casa. Y eso fue exactamente lo que hizo", comentó.