Así reaccionó Juan Carlos Suárez tras ser enviado a la cárcel por el asesinato de Jaime Esteban Moreno

Juan Carlos Suárez, uno de los señalados de asesinar a golpes a Jaime Esteban Moreno, estudiante de Los Andes, fue enviado a la cárcel mientras avanza el proceso en su contra por lo ocurrido en la localidad de Chapinero, en Bogotá, durante la madrugada del pasado 31 de octubre.

Pese a los argumentos expuestos por la defensa, la jueza 67 de control de garantías de Bogotá desestimó cada uno de ellos y el hoy procesado estará privado de la libertad, por lo que deberá ser trasladado a una prisión en las próximas horas.

En medio de la lectura de la decisión, que se llevó a cabo en la tarde de este 12 de noviembre, uno de los aspectos que más llamó la atención fue la reacción que tuvo el señalado asesino de Moreno cuando se enteró de que estará en la cárcel.

Durante la mayor parte de la audiencia, que duró varios días y hasta tuvo un cambio de juez por un accidente, Suárez se mostró muy serio y sin ninguna expresión, simplemente miraba a la cámara fijamente y sin siquiera desviar sus ojos.

Justo cuando la togada dijo que se negaba la medida de casa por cárcel y empezaba a comentar que sería enviado a prisión, el sujeto utilizó su mano derecha para acomodarse las gafas y, acto seguido, se cruzó de brazos, mientras observaba a la cámara sin mover sus ojos de esta.

Así permaneció los segundos siguientes a que la jueza expresará que ahora el Inpec tendrá que definir el sitio de reclusión.

Más adelante, en la audiencia, la togada ratificó la medida de aseguramiento en centro carcelario y mientras Suárez escuchaba esto, permaneció con la misma actitud que a lo largo de la diligencia: mirada fija a la cámara, brazos a los lados y ninguna expresión.

De hecho, en una parte de la diligencia, la jueza aseguró que le llamó la atención la forma y la actitud en la que el hoy procesado ha afrontado el proceso. “En ningún momento ha develado arrepentimiento sobre lo que pasó”, comentó.

Asimismo, mencionó que la forma en la que Suárez golpeó a Jaime Esteban Moreno demuestra un “desprecio absoluto por la vida humana y por las normas básicas de convivencia”.

Incluso, se refirió al disfraz de Darth Maul que llevaba en el momento del ataque al estudiante de Los Andes: “Un hombre de la oscuridad que destruye”.