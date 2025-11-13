Suscribirse

Nación

Así reaccionó Juan Carlos Suárez tras ser enviado a la cárcel por el asesinato de Jaime Esteban Moreno

Una cámara captó lo que hizo el sujeto cuando la jueza anunció su decisión de enviarlo a prisión.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
13 de noviembre de 2025, 11:36 a. m.
Juan Carlos Suárez, señalado de asesinar a Jaime Esteban Moreno.
Juan Carlos Suárez, señalado de asesinar a Jaime Esteban Moreno. | Foto: Captura de video: Fiscalía

Juan Carlos Suárez, uno de los señalados de asesinar a golpes a Jaime Esteban Moreno, estudiante de Los Andes, fue enviado a la cárcel mientras avanza el proceso en su contra por lo ocurrido en la localidad de Chapinero, en Bogotá, durante la madrugada del pasado 31 de octubre.

Pese a los argumentos expuestos por la defensa, la jueza 67 de control de garantías de Bogotá desestimó cada uno de ellos y el hoy procesado estará privado de la libertad, por lo que deberá ser trasladado a una prisión en las próximas horas.

Jaime Esteban Moreno y Juan Carlos Suárez.
Jaime Esteban Moreno y Juan Carlos Suárez. | Foto: Foto 1: API / Foto 2: API

En medio de la lectura de la decisión, que se llevó a cabo en la tarde de este 12 de noviembre, uno de los aspectos que más llamó la atención fue la reacción que tuvo el señalado asesino de Moreno cuando se enteró de que estará en la cárcel.

Contexto: Envían a la cárcel a Juan Carlos Suárez, el principal implicado en la golpiza contra el estudiante de la Universidad de los Andes

Durante la mayor parte de la audiencia, que duró varios días y hasta tuvo un cambio de juez por un accidente, Suárez se mostró muy serio y sin ninguna expresión, simplemente miraba a la cámara fijamente y sin siquiera desviar sus ojos.

Justo cuando la togada dijo que se negaba la medida de casa por cárcel y empezaba a comentar que sería enviado a prisión, el sujeto utilizó su mano derecha para acomodarse las gafas y, acto seguido, se cruzó de brazos, mientras observaba a la cámara sin mover sus ojos de esta.

Así permaneció los segundos siguientes a que la jueza expresará que ahora el Inpec tendrá que definir el sitio de reclusión.

Más adelante, en la audiencia, la togada ratificó la medida de aseguramiento en centro carcelario y mientras Suárez escuchaba esto, permaneció con la misma actitud que a lo largo de la diligencia: mirada fija a la cámara, brazos a los lados y ninguna expresión.

Contexto: Habla por primera vez el padre de Jaime Esteban Moreno, estudiante de los Andes asesinado a golpes: “Cuidó a un ángel y se lo arrebatan”

De hecho, en una parte de la diligencia, la jueza aseguró que le llamó la atención la forma y la actitud en la que el hoy procesado ha afrontado el proceso. “En ningún momento ha develado arrepentimiento sobre lo que pasó”, comentó.

Asimismo, mencionó que la forma en la que Suárez golpeó a Jaime Esteban Moreno demuestra un “desprecio absoluto por la vida humana y por las normas básicas de convivencia”.

Incluso, se refirió al disfraz de Darth Maul que llevaba en el momento del ataque al estudiante de Los Andes: “Un hombre de la oscuridad que destruye”.

Mientras que este sujeto ya recibió medida de aseguramiento, en las próximas horas se definirá si Ricardo González, el otro involucrado en el asesinato, también es enviado a prisión, mientras que avanza el proceso y se esclarece en su totalidad todo lo que pasó con Moreno.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. EE. UU. revoca la licencia de conducir de miles de inmigrantes. El número podría aumentar. ¿Cuál es la razón?

2. Esto dice el decreto que busca transformar la cara de la zona industrial de Bogotá con megaproyecto de renovación urbana

3. El jugador que Gamero puso en Deportivo Cali y que ahora suena para Millonarios: pasó por Santa Fe

4. Marco Rubio estalla tras cuestionamientos por bombardeos contra embarcaciones en el Caribe: “Estados Unidos está bajo ataque”

5. Así quedará la visa de estudiante en Estados Unidos: el nuevo cambio de la administración Trump

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Juan Carlos SuárezJaime Esteban Moreno

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.