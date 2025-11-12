Por considerar que representa un peligro para la comunidad, la jueza 67 de control de garantías de Bogotá ordenó enviar a la cárcel a Juan Carlos Suárez Ortiz, el principal implicado en la golpiza en la que perdió la vida el estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno, en hechos registrados el pasado 31 de octubre.

Para la funcionaria judicial, Suárez Ortiz —estaba disfrazado de Darth Maul— atacó en dos oportunidades, en vía pública, a Jaime Esteban Moreno, quien caminaba junto a un amigo después de salir de la discoteca Before Club, en la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá.

Después de dejarlo tendido en el suelo y visiblemente herido por los golpes, Suárez Ortiz —como lo registraron los videos de las cámaras de seguridad del sector— caminó tranquilamente hasta la discoteca para reunirse con sus amigos.

“Juan Carlos claramente se ve en estos videos”, enfatizó la jueza al citar las pruebas técnicas presentadas durante la imputación de cargos.

Varios testigos aseguraron que, estando en el lugar, y al escuchar las sirenas de las patrullas de la Policía y las ambulancias que llegaban, manifestó claramente que debían salir del lugar y huir.

Para la jueza, esto permite inferir que existe un riesgo de fuga, lo que llevaría a que el procesado no se presentara ante las autoridades judiciales cuando sea requerido; por ello, la medida privativa de su libertad es la más idónea.

Igualmente, se avaló plenamente lo dicho por dos testigos que aseguraron que Juan Carlos Suárez —quien tenía la cara pintada de rojo y azul para asemejarse al villano de Star Wars— les pedía a sus acompañantes que “lo alentaran” para golpear a Jaime Esteban Moreno.

Los mismos testigos escucharon los reclamos de las dos jóvenes que estaban con el agresor: “No que mucho kickboxing”, le aseguró una de ellas a Juan Carlos, en tono de burla y con un tufillo de reto para que continuara la golpiza.

Esto derivó en una segunda agresión contra Jaime Esteban. Los golpes —según indican las pruebas— fueron más contundentes y violentos.

Incluso, una de las jóvenes que minutos antes se había burlado le pidió a Juan Carlos que parara e incluso lo recriminó por su actuar.

“Pese a estar agonizando, lo sigue golpeando. La mujer disfrazada de azul dice ‘se está ahogando con la sangre’ y que ‘por qué le seguían pegando si ya no podía reaccionar’”, precisó la jueza al citar a uno de los declarantes.

Finalmente, indicó que, por fortuna, en esta oportunidad existe registro fílmico de los hechos, lo que permitió una rápida individualización del responsable.

Este hecho quedó claramente registrado por las cámaras. Uno de los testigos logró grabar con su celular, y estos registros fílmicos tienen un valor probatorio de suma importancia.

En la audiencia en la que se definió la solicitud de medida de aseguramiento, la jueza calificó como “temerarias” varias de las afirmaciones de la defensa del procesado, que intentó sostener que “jamás se habría presentado un contacto” entre Juan Carlos y Jaime Esteban.