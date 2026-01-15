Han pasado ya varios meses desde el brutal asesinato de Jaime Esteban Moreno, el estudiante de Los Andes que falleció después de recibir una golpiza durante la madrugada del 31 de octubre en Bogotá.

Uno de los señalados es Juan Carlos Suárez, quien aparece en un video dándole puños y patadas a la víctima. Nancy Ortiz, su mamá, habló por primera vez desde el crimen y reveló varios detalles sobre lo que pasó después de que se confirmara la muerte de Moreno.

Juan Carlos Suárez, señalado de asesinar a Jaime Esteban Moreno. Foto: Captura de video: Fiscalía

En diálogo con el podcast Conducta Delictiva, la mujer confesó lo que hizo tras ver en el televisor las imágenes de cómo su hijo golpeó al joven. “Yo estaba sola en mi cuarto y lloraba y lloraba”, dijo.

“Mi mamá estaba afuera, cerré la puerta y lo único que hice fue arrodillarme a Dios, pedirle perdón y decirle: ’Señor, tú eres el único que sabe la verdad de todo y tú eres el único que va a aclarar esto”, añadió.

En ese momento, según contó, no podía entender que Juan Carlos estuviera pasando por esa situación, ya que ella crio a una persona totalmente diferente y hasta aseguró que su hijo nunca se había visto involucrado en peleas.

Posteriormente, utilizó su altar para orar y pedirle a Dios que los ayudara en ese momento complejo por el que estaban pasando.

Nancy contó que cuando le preguntó a su hijo por qué había hecho eso, este solo le afirmó que era completamente inocente y que no le ocasionó la muerte de Jaime Esteban. Sin embargo, no negó que le hubiera pegado, aunque sostuvo que fue solamente en dos oportunidades.

“Solo lo he visto una vez desde ese problema y le dije: ‘para adelante, usted sabe que yo soy madre, soy guerrera y de esta salimos’”, explicó.

Sobre lo que ocurrió en la noche del 30 de octubre, pocas horas antes de la brutal golpiza, Juan Carlos, según su mamá, solo le ha contado que estuvo bailando junto a sus amigos en la discoteca y poco después fue que se presentó el problema con la víctima, pero no le ha revelado mayores detalles.

Además, aseguró que su hijo está arrepentido por lo sucedido. “Se ha vuelto muy reflexivo, ha cambiado muchas cosas en la forma de hablar y de decir”, señaló.

Ahora, están enfocados en superar el proceso legal y conocer, si es que se da la condena, cuántos años tendrá que pasar en la cárcel por ser presuntamente uno de los asesinos de Jaime Moreno.