Nación

Mamá de Juan Carlos Suárez confesó lo que hizo cuando vio video en el que su hijo golpeaba Jaime Moreno: “Arrodillarme a Dios”

La mujer contó si su hijo está arrepentido por lo que hizo y reveló lo que le dijo la única vez que se han visto.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
15 de enero de 2026, 11:27 a. m.
Juan Carlos Suárez, Nancy Ortiz y Jaime Esteban Moreno.
Juan Carlos Suárez, Nancy Ortiz y Jaime Esteban Moreno. Foto: Foto 1: API / Foto 2: Conducta delictiva / Foto 3: API

Han pasado ya varios meses desde el brutal asesinato de Jaime Esteban Moreno, el estudiante de Los Andes que falleció después de recibir una golpiza durante la madrugada del 31 de octubre en Bogotá.

Uno de los señalados es Juan Carlos Suárez, quien aparece en un video dándole puños y patadas a la víctima. Nancy Ortiz, su mamá, habló por primera vez desde el crimen y reveló varios detalles sobre lo que pasó después de que se confirmara la muerte de Moreno.

Juan Carlos Suárez, señalado de asesinar a Jaime Esteban Moreno.
Juan Carlos Suárez, señalado de asesinar a Jaime Esteban Moreno. Foto: Captura de video: Fiscalía

En diálogo con el podcast Conducta Delictiva, la mujer confesó lo que hizo tras ver en el televisor las imágenes de cómo su hijo golpeó al joven. “Yo estaba sola en mi cuarto y lloraba y lloraba”, dijo.

Mi mamá estaba afuera, cerré la puerta y lo único que hice fue arrodillarme a Dios, pedirle perdón y decirle: ’Señor, tú eres el único que sabe la verdad de todo y tú eres el único que va a aclarar esto”, añadió.

Bogotá

Gobernador de Cundinamarca pidió a Supertransporte poner freno a alzas de hasta el 30% en pasajes de bus en la Sabana de Bogotá

Bogotá

Habla la mamá de Juan Carlos Suárez, señalado asesino de Jaime Esteban Moreno: contó lo que le dijo su hijo tras el crimen

Bogotá

Intolerancia en Bogotá: conductor del Sitp embistió una moto dos veces; TransMilenio tomó primera decisión

Bogotá

Video muestra el momento exacto en el que comerciante es asesinado en fruver de Bogotá: ya hay hipótesis del motivo

Vehículos

Desde este 14 de enero aplica el aumento de la tarifa de TransMilenio; esto es lo que debe pagar de pasaje

Bogotá

Alcalde Galán responde a críticas sobre el aumento de la tarifa de TransMilenio: le pidió al Gobierno Nacional asumir su parte de la responsabilidad

Bogotá

Juez toma drástica decisión sobre el futuro de Epa Colombia en la cárcel

Bogotá

Before Club confirma que una tercera mujer estuvo con los asesinos de Jaime Esteban Moreno: Juan Carlos Suárez dejó pista clave

Bogotá

Así reaccionó Juan Carlos Suárez tras ser enviado a la cárcel por el asesinato de Jaime Esteban Moreno

Nación

Envían a la cárcel a Juan Carlos Suárez, el principal implicado en la golpiza contra el estudiante de la Universidad de los Andes

Habla la mamá de Juan Carlos Suárez, señalado asesino de Jaime Esteban Moreno: contó lo que le dijo su hijo tras el crimen

En ese momento, según contó, no podía entender que Juan Carlos estuviera pasando por esa situación, ya que ella crio a una persona totalmente diferente y hasta aseguró que su hijo nunca se había visto involucrado en peleas.

Posteriormente, utilizó su altar para orar y pedirle a Dios que los ayudara en ese momento complejo por el que estaban pasando.

YouTube video 4WZgMn-ctvU thumbnail

Nancy contó que cuando le preguntó a su hijo por qué había hecho eso, este solo le afirmó que era completamente inocente y que no le ocasionó la muerte de Jaime Esteban. Sin embargo, no negó que le hubiera pegado, aunque sostuvo que fue solamente en dos oportunidades.

Solo lo he visto una vez desde ese problema y le dije: ‘para adelante, usted sabe que yo soy madre, soy guerrera y de esta salimos’”, explicó.

Fiscalía pide circular roja de Interpol a mujer del disfraz azul, buscada por el asesinato de Jaime Esteban Moreno

Sobre lo que ocurrió en la noche del 30 de octubre, pocas horas antes de la brutal golpiza, Juan Carlos, según su mamá, solo le ha contado que estuvo bailando junto a sus amigos en la discoteca y poco después fue que se presentó el problema con la víctima, pero no le ha revelado mayores detalles.

Además, aseguró que su hijo está arrepentido por lo sucedido. “Se ha vuelto muy reflexivo, ha cambiado muchas cosas en la forma de hablar y de decir”, señaló.

Ahora, están enfocados en superar el proceso legal y conocer, si es que se da la condena, cuántos años tendrá que pasar en la cárcel por ser presuntamente uno de los asesinos de Jaime Moreno.

Más de Bogotá

Juan Carlos Suárez, Nancy Ortiz y Jaime Esteban Moreno.

Mamá de Juan Carlos Suárez confesó lo que hizo cuando vio video en el que su hijo golpeaba Jaime Moreno: “Arrodillarme a Dios”

JOrge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca.

Gobernador de Cundinamarca pidió a Supertransporte poner freno a alzas de hasta el 30% en pasajes de bus en la Sabana de Bogotá

Nancy Ortiz, Juan Carlos Suárez y Jaime Esteban Moreno.

Habla la mamá de Juan Carlos Suárez, señalado asesino de Jaime Esteban Moreno: contó lo que le dijo su hijo tras el crimen

Estos son los dos momentos en los que el bus le pasa por encima a la moto.

Intolerancia en Bogotá: conductor del Sitp embistió una moto dos veces; TransMilenio tomó primera decisión

Este es el momento en el que hombres armados mataron a un comerciante en Bogotá.

Video muestra el momento exacto en el que comerciante es asesinado en fruver de Bogotá: ya hay hipótesis del motivo

El incremento que entra en vigencia es de $350 pesos.

Desde este 14 de enero aplica el aumento de la tarifa de TransMilenio; esto es lo que debe pagar de pasaje

El alcalde Carlos Fernando Galán respondió a críticas sobre el alza en el pasaje de TransMilenio.

Alcalde Galán responde a críticas sobre el aumento de la tarifa de TransMilenio: le pidió al Gobierno Nacional asumir su parte de la responsabilidad

El juzgado señaló que debía estarse a lo ya resuelto en providencias anteriores

Juez toma drástica decisión sobre el futuro de Epa Colombia en la cárcel

Cortes de agua

Cortes de agua en Bogotá: estas son las localidades que se verán afectadas este 14 y 15 de enero del 2026

Avanzan diferentes obras en la ciudad. Suba y Kennedy, localidades beneficiadas.

Adiós a interminable trancón en vía clave para conductores de Bogotá, reactivaron obras que acabarán con el dolor de cabeza

Noticias Destacadas