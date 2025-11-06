Juan Carlos Suárez, señalado asesino de Jaime Esteban Moreno, estudiante de Los Andes, fue imputado y la Fiscalía pidió una medida de aseguramiento en centro carcelario por considerar que es un peligro para la sociedad y debe estar privado de la libertad, como garantía de las víctimas y el proceso.

Luego de la solicitud que hizo la Fiscalía, las víctimas en este caso pidieron la palabra y advirtieron que Juan Carlos Suárez, efectivamente, es un riesgo para la comunidad, que su experiencia y lo que quedó en evidencia advierten que puede matar a una persona con sus manos.

“Si el señor causa esta muerte con los puños, por el contrario, yo considero que este señor es mucho más peligroso, porque otro delincuente necesita usar su arma blanca, el imputado puede asesinar una persona solamente a los golpes, es por eso que esta persona, por el móvil, por la manera y la intolerancia, por haber golpeado a Jaime Esteban solamente porque tenía el disfraz del Club de la Pelea, por haber decidido que le iba a acabar, hasta conseguir ese fin, que ya había manifestado, es un peligro para la sociedad”, dijo el abogado de víctimas.

En la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, la Fiscalía presentó también las declaraciones de quienes estuvieron en el lugar de los hechos y que observaron cómo Juan Carlos Suárez se lanzó a atacar el estudiante de la Universidad de los Andes.

“En ese momento se acerca una persona de tez morena, con vestido azul de un personaje conocido como Kitana, de la serie Mortal Kombat, junto con otra chica de vestido negro, que le empezaban a gritar: ‘Ahí tiene para que siga acosando’ y al observar esto, se corren a otro lado, mi amiga le pregunta a la chica de color negro que venía con ellos qué había pasado y le dijo que el chico (Jaime Esteban Moreno) estaba acosando mujeres”, señalaron los testigos.

Los testigos resultaron ser personas que estaban esa madrugada, 31 octubre de 2025, en el lugar de los hechos. Ellos vieron y escucharon lo que ocurrió, cómo llegaron al sitio, las víctimas y agresores; lo que dijeron y finalmente el brutal ataque en contra de Jaime Esteban Moreno. En esas declaraciones revelaron lo que dijeron las mujeres involucradas en el caso.

“El de cara pintada de rojo se regresa con las amigas y les pregunta: ‘¿Será que lo persigo? Aliénteme’, donde la amiga le dice ‘no que mucho kickboxing, yo le hubiera pegado más’, y el chico de cara pintada de rojo en ese momento sale corriendo hacia la 15 donde se encontraba Jaime Esteban Moreno”, dijo el testigo.

