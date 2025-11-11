Suscribirse

Habla abogada de Ricardo González y revela cómo está tras el asesinato de Jaime Esteban Moreno

La jurista contó algunos detalles que, hasta el momento, no se conocían del hombre que estuvo escondido varios días.

Redacción Nación
11 de noviembre de 2025, 12:13 p. m.
Ricardo González y Jaime Esteban Moreno.
Ricardo González y Jaime Esteban Moreno. | Foto: Foto 1: API / Foto 2: Fiscalía

Ricardo González, el segundo hombre señalado de matar a Jaime Esteban Moreno, finalmente se entregó a las autoridades, lo hizo en la ciudad de Cartagena y después de estar varios días escondido.

El sujeto, de 23 años, quedó registrado en video cuando aparentemente golpeó de manera salvaje, junto a Juan Carlos Suárez, al estudiante de Los Andes, quien horas después falleció producto de las lesiones.

Gladys Marcela López, abogada del hoy procesado, habló con Caracol Radio y entregó detalles de González. La jurista explicó que el joven vivía solo en Bogotá, toda su familia reside en Cartagena y, por eso, huyó allí cuando se enteró de lo que había pasado.

Primeras imágenes de Ricardo González, capturado por el asesinato del estudiante de Los Andes
Primeras imágenes de Ricardo González, capturado por el asesinato del estudiante de Los Andes. | Foto: Suministrada

“Él necesitaba el acompañamiento de su familia, son personas de muy escasos recursos y obviamente la situación que enfrenta en este momento es bastante compleja”, señaló.

La defensora acabó con las especulaciones que había y dejó en claro que el sujeto es colombiano y no tienen ninguna relación con Venezuela. De hecho, remarcó que nunca pensó en huir del país, tal y como se dijo en su momento.

Contexto: Crimen de estudiante de la Universidad de los Andes: Ricardo González no aceptó los cargos

Además, López reveló cómo se encuentra el señalado asesino tras todo lo que ha ocurrido. “Está muy deprimido. [...] Emocionalmente está muy afectado y muy triste”, dijo.

“No solamente por la presión mediática, sino que él entiende que se está hablando de la vida de un ser humano y eso lo acongoja enormemente”, agregó.

La abogada remarcó que su cliente es “consciente” del dolor por el que está pasando su familia debido a su situación judicial, así como el sufrimiento que presuntamente les ocasionó a los allegados de Jaime Esteban Moreno con su muerte.

Imputan cargos al cuarto implicado en el asesinato del estudiante de Los Andes

“Eso lo tiene sumamente afectado, muy triste”, reiteró.

Asimismo, indicó que no tiene una pareja sentimental y que se fue a Bogotá para buscar mejores oportunidades, pero terminó involucrado en la muerte del joven estudiante de Los Andes.

Contexto: La Fiscalía reveló que hubo un “acuerdo” para atacar al estudiante de Los Andes en la noche de Halloween

Por otra parte, la jurista resaltó que Ricardo González siempre ha tenido el mismo aspecto físico del día de la fiesta, lo que demuestra, según ella, que en ningún momento estaba dentro de sus planes escapar de las autoridades.

La abogada también resaltó que, hasta el momento, no sabe los motivos por los que él asistió a la fiesta, ya que en un principio el evento era para estudiantes de Los Andes.

“Ese tema todavía no lo tengo definido. [...] Yo en este momento no tengo certeza de qué lo motivó a estar ahí”, manifestó.

El hoy procesado, según su representante, no tiene antecedentes penales y enfrentará su responsabilidad por lo que presuntamente le hizo a Jaime Esteban Moreno.

Pese a las pruebas con las que cuenta la Fiscalía, como los videos del momento de la agresión, González no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía y en las próximas horas se definirá si lo envían a la cárcel mientras que avanza el proceso en su contra.

