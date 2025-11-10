Suscribirse

Judicial

Crimen de estudiante de la Universidad de los Andes: Ricardo González no aceptó los cargos

La Fiscalía General le imputó el delito de homicidio agravado.

Redacción Semana
11 de noviembre de 2025, 12:24 a. m.
Tras la pregunta de la jueza sexta de control de garantías de Bogotá, Ricardo Rafael González Castro no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía General en medio del proceso que se adelanta por los hechos que rodearon el asesinato del estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno, registrado el pasado 31 de octubre.

En la diligencia judicial, que se adelantó de manera virtual, el joven de 22 años respondió: “No, su señoría, no acepto los cargos”.

Contexto: La Fiscalía reveló que hubo un “acuerdo” para atacar al estudiante de los Andes en la noche de Halloween

La fiscal de la Unidad de Vida aseveró que luego de una fiesta de Halloween, golpeó en repetidas oportunidades a Jaime Esteban Moreno en plena vía pública y con la anuencia de otras tres personas.

“Usted, Ricardo Rafael González, y Juan Carlos Suárez, se acercaron a Jaime Esteban Moreno Jaramillo cuando este se desplazaba en compañía de otro hombre y en ese momento Juan Carlos Suárez le propinó a Jaime Esteban un puño en la nuca que hizo que cayera al suelo. La agresión se detuvo debido a la intervención de un amigo de la víctima de apellido Cárdenas”, narró la delegada del ente investigador.

Sin embargo, y en hechos que son materia de investigación, “minutos después en inmediaciones de la calle 64 con carrera 15 de esta ciudad, usted, Ricardo Rafael González y Juan Carlos Suárez de común acuerdo abordaron nuevamente a Jaime Esteban alentados por una tercera persona de sexo femenino. En desarrollo de ese acuerdo concomitante, Juan Carlos Suárez lo golpeó nuevamente causándole otra caída al suelo”.

“Jaime Esteban logró ponerse de pie, pero en ese momento usted, Ricardo Rafael González, le propinó una patada en la espalda de tal fuerza que lo dejó tendido en el suelo sin poderse levantar nuevamente. Aprovechando la situación de indefensión en que lo habrían colocado, ambos continuaron golpeándolo, dirigiendo patadas principalmente a la cabeza y el tórax. Agresión que se mantuvo pese a que Jaime Esteban presentaba un evidente sangrado abundante por nariz, ojos, boca y signos de ahogo con su propia sangre”, complementó la fiscal en su imputación.

Contexto: Primeras imágenes de Ricardo González, capturado por el asesinato del estudiante de Los Andes

Debido a la violencia de la agresión, el joven estudiante de la Universidad de los Andes falleció.

“Como resultado directo de esta agresión conjunta, Jaime Esteban Moreno Jaramillo sufrió múltiples fracturas en el cráneo, que desencadenaron en su muerte ese mismo día”, citó la Fiscalía al hacer referencia al informe de Medicina Legal.

Para la Fiscalía General, González Castro actuó con dolo, pues sabía de las graves consecuencias de sus actos, como golpear en repetidas oportunidades en la cabeza a otra persona.

Debido a la gravedad de su conducta, el ente investigador le solicitará en las próximas horas que cobije con medida de aseguramiento en centro carcelario a González Castro que actualmente se encuentra en la sede de la Fiscalía en Cartagena.

Por esto, indicó que el procesado se expone entre los 45 y 55 años de prisión “por circunstancias de mayor punibilidad”.

Por estos hechos ya fue procesado Juan Carlos Suárez Ortiz quien no aceptó cargos. El próximo miércoles un juez de control de garantías de Bogotá definirá si lo envía o no a la cárcel como solicitó la Fiscalía General.

